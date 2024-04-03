اتحاد الرياضة للجميع ينظم أول دوري للألعاب التراثية الإماراتية

أعلن اتحاد الرياضة للجميع، عن تنظيم أول دوري للألعاب التراثية الإماراتية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، على مدار 7 أسابيع، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 15 يونيو المقبل، في مختلف إمارات الدولة، بهدف إحياء الألعاب التراثية الإماراتية، وذلك بمعدل أسبوع لكل إمارة بداية من الفجيرة وإنتهاءً بأبوظبي.

وقالت خلود الجنيبي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن إقامة هذه البطولة للألعاب الشعبية على مستوى الدولة، يأتي تزامنا مع يوم التراث العالمي، بهدف الترويج للألعاب التراثية الإماراتية وإبراز أهميتها، والحفاظ عليها، كموروث متجدد تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأضافت أن الألعاب والفنون الشعبية تعد جزءاً مهماً من روح الشعوب، ومن أبرز مفردات التراث لكل مجتمع، ووسيلة ترفيه تحمل في طياتها أهدافاً عديدة ومهمة، مثل تنمية قدرات الأطفال الذهنية والحركية، وتجسيد روح التعاون والألفة بين الجماعة.

وأكدت أن إطلاق أول دوري للألعاب الشعبية يمثل تأصيلاً للموروث الرياضي وتثبيتاً له في المستقبل، خاصة أن الحدث يشمل إمارات الدولة كافة.

وأوضحت أن دوري الألعاب الشعبية يستهدف فئات عريضة من المجتمع، تشمل موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس والجامعات، وقاطني الفرجان، وغيرهم من الفئات وثيقة الصلة بالألعاب التراثية، على أن تضم اللجان المنظمة لجنة من كبار السن الذين عاصروا الألعاب الشعبية.

وتتضمن الثقافة الإماراتية موروثا رياضيا يشمل نحو 25 لعبة شعبية متوارثة، تعبر في مضمونها عن البيئة التي عاش فيها الآباء والأجداد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز