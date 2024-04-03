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القبض على 3 إرهابيين في الجزائر خلال عمليات متفرقة

4/3/2024 9:18:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم، عن اعتقال إرهابي وعنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة لوحدات من الجيش الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان صحفي اليوم، أن مفرزة للجيش ألقت القبض على الإرهابي ببرج باجي مختار جنوبي البلاد، وضبطت بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لافتةً إلى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

وأشارت إلى اعتقال 33 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1464 كيلوغراماً من المخدرات.

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