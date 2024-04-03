القبض على 3 إرهابيين في الجزائر خلال عمليات متفرقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم، عن اعتقال إرهابي وعنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة لوحدات من الجيش الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان صحفي اليوم، أن مفرزة للجيش ألقت القبض على الإرهابي ببرج باجي مختار جنوبي البلاد، وضبطت بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لافتةً إلى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.
وأشارت إلى اعتقال 33 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1464 كيلوغراماً من المخدرات.
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