الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني مطلوب للمحاكمة

قال مصدر قضائي لرويترز إن الشرطة أبلغت لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لدى عودته إلى إسبانيا اليوم الأربعاء بأنه مشتبه به في تحقيق فساد وطلبت منه المثول أمام محكمة محلية.

ووصل روبياليس، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى مدريد على متن رحلة جوية من جمهورية الدومينيكان، حيث أمضى شهرين فيما وصفها برحلة عمل.

ولم تستجب الشرطة لطلبات من رويترز للتعليق.

وبينما كان روبياليس في الخارج، أمر قاض إسباني بتفتيش المكاتب والممتلكات المرتبطة بتحقيق في مزاعم فساد وسوء إدارة وغسل أموال خلال فترة رئاسته للاتحاد الإسباني.

وتجري محكمة في مدريد تحقيقا منذ يونيو 2022 فيما إذا كان روبياليس ارتكب جريمة تتعلق بالإدارة غير السليمة عندما اتفق الاتحاد الإسباني مع شركة كوزموس المملوكة للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكي على نقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.

وفتشت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم خارج مدريد وشقة مملوكة لروبياليس في مدينة غرناطة في 20 مارس إضافة لملعب كرة قدم في إشبيلية واعتقلت سبعة أشخاص حتى الآن.

وفي مقابلة مع صحيفة لا سيكستا ستنشر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، نفى روبياليس قبول أي رشاوى وقال إن أرباحه كانت نتاج عمله ومدخراته.

وأكد روبياليس أيضا أن الشرطة الإسبانية فتشت مسكنه المؤقت في جمهورية الدومينيكان يوم الاثنين وصادرت هاتفا محمولا.

وفي سبتمبر الماضي استقال روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبعد شهر تم إيقافه من قبل الفيفا عن جميع أنشطة كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بسبب مزاعم عن تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو دون رضاها بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وقال روبياليس إن الأمر تم بالتراضي ونفى ارتكاب أي مخالفات لكن المدعين يطالبون بعقوبة السجن لمدة عامين ونصف بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والإكراه.

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