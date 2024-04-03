يسرق مرحاضاً مصنوعاً من الذهب الخالص قيمته 4.8 ملايين جنيه إسترليني

اعترف رجل بأنه سرق مرحاضاً مصنوعاً من الذهب عيار 18 قيراطا من مسقط رأس ونستون تشرشل.

وتمت سرقة المرحاض المصنوع من الذهب الخالص – والذي يعمل بكامل طاقته – بقيمة 4.8 ملايين جنيه إسترليني من قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير في سبتمبر 2019 أثناء عرضه كجزء من معرض فني.

وتم إنشاء المرحاض الذي يحمل اسم أمريكا على يد الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان ويقع في المنزل الريفي الذي ولد فيه السير ونستون تشرشل.

واتهم أربعة رجال فيما يتعلق بالسرقة، ولكن مؤخراً مثل جيمس "جيمي" شين أمام محكمة أكسفورد كراون حيث أقر بأنه مذنب.

واعترف بالسطو ونقل ممتلكات والتآمر لفعل الشيء نفسه، وفقا لصحيفة مترو.

ويقضي شين بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا لعدد من السرقات، بما في ذلك سرقة جرارات وجوائز بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني من المتحف الوطني لسباق الخيل في نيوماركت.

ولن يتم الحكم على شين، البالغ من العمر 39 عامًا، إلا بعد انتهاء المحاكمة الجنائية للرجال الثلاثة الآخرين.

وكان قصر بلينهايم تعرض في مقاطعة أكسفوردشير البريطانية لعملية سطو بهدف سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراط

عام 2019.

وقالت شرطة تايمز فالي، إن عصابة غير معروفة نجحت في سرقة العمل الفني من القصر الفخم في وودستوك بعد اقتحامه فجرا حوالي الساعة 4:50 بتوقيت غرينتش.

وكان المرحاض جزءا من معرض فني للفنان التصويري الإيطالي موريزيو كاتيلان.

وقالت الشرطة إن عملية السطو تسببت في "أضرار فادحة وفيضان من المياه داخل القصر" لأن المرحاض كان تم توصيله بالفعل بشبكة المياه في المبنى.