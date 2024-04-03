سيارات إسعاف تنقل جثامين عمال إغاثة للجانب المصري لمعبر رفح

نقلت سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، ستة جثامين لعمال الإغاثة الأجانب الذين قُتلوا بضربة إسرائيلية الاثنين في غزة، إلى الجانب المصري لمعبر رفح.

وأفاد مراسل «فرانس برس» أن جثامين عمال الإغاثة المتعاونين مع المنظمة الأمريكية غير الحكومية «وورلد سنترال كيتشن» وصلت إلى الجانب المصري، واستقبلها دبلوماسيون من أستراليا وبريطانيا وكندا وبولندا.

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