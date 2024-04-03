سيارات إسعاف تنقل جثامين عمال إغاثة للجانب المصري لمعبر رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، ستة جثامين لعمال الإغاثة الأجانب الذين قُتلوا بضربة إسرائيلية الاثنين في غزة، إلى الجانب المصري لمعبر رفح.
وأفاد مراسل «فرانس برس» أن جثامين عمال الإغاثة المتعاونين مع المنظمة الأمريكية غير الحكومية «وورلد سنترال كيتشن» وصلت إلى الجانب المصري، واستقبلها دبلوماسيون من أستراليا وبريطانيا وكندا وبولندا.
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