اتحاد الجامعات العربية يصادق على إطلاق المجلس العربي للتبادل الأكاديمي برئاسة الدكتور عماد الزير

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد /PNN/ صادقت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية في مؤتمرها العام بدورته السادسة والخمسين التي عقدت في بغداد على إطلاق المجلس العربي للتبادل الأكاديمي ومقره دوله فلسطين، برئاسة رئيس جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عماد الزير.

وقال الدكتور عماد الزير ان برنامج التبادل الأكاديمي هو مبادرة أطلقتها جامعة فلسطين الأهلية تمثل فرصة فريدة للإثراء الأكاديمي لتمكين و تسهيل وتنسيق الحراك والتبادل الإقليمي للأكاديميين والباحثين والطلبة في الجامعات العربية والذي يساهم في تطوير القدرات التدريسية والبحثية وتعزيز آفاق التعاون بينهم من خلال التدريس لمدة تصل من اربع شهور ولغاية سنة أكاديمية في إحدى الجامعات العربية المستضيفة لهم والمشاركة في هذا البرنامج.

وأضاف الزير ان البرنامج فرصة للجامعات العربية المشاركة في الاستفادة من توفر عدد من حملة الشهادات العليا في تخصصات مميزة ولسد حاجة الكليات والبرامج الأكاديمية لديها بهذه التخصصات المميزة، مشيراً إلى ان أهمية التبادل تكمن في تناقل الخبرات و تبادل المعرفة والتطوير القدرات البحثية للكادر الأكاديمي في الجامعات العربية الشريكة في البرنامج.

وقال ان البرنامج سيعمل على انشاء منصة إلكترونية للتواصل والتنسيق بين أعضاء اتحاد الجامعات العربية، فيما سيقوم المجلس بإجراء عمليات بحث احتياجات الجامعات العربية من التخصصات المطلوبة على أساس شاغر مؤقت لأعضاء هيئة تدريس في تخصصات معينة والاعلان عنها عبر هذه المنصة، مؤكداً ان المجلس سيعمل على البحث عن تمويل الأبحاث المشتركة بين الباحثين والأكاديميين في الجامعات العربية والتي تناسب خطط البحث الخاصة بهم.

وقال ان المجلس سيعمل على توفير قاعدة بيانات عبر المنصة الإلكترونية عن جميع اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية مع تخصصاتهم الدقيقة حتى يتم تسهيل عملية التشبيك بين الأستاذ و الجامعة التي ترغب في استضافته.

ولفت الى ان المجلس سيعقد اجتماعه الأول خلال الفترة المقبلة بحضور مجلس إدارته.

