اتحاد الجامعات العربية يصادق على إطلاق المجلس العربي للتبادل الأكاديمي برئاسة الدكتور عماد الزير

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- Palestine News Network ) بغداد /PNN/ صادقت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية في مؤتمرها العام بدورته السادسة والخمسين التي عقدت في بغداد على إطلاق المجلس العربي للتبادل الأكاديمي ومقره دوله فلسطين، برئاسة رئيس جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عماد الزير.
وقال الدكتور عماد الزير ان برنامج التبادل الأكاديمي هو مبادرة أطلقتها جامعة فلسطين الأهلية تمثل فرصة فريدة للإثراء الأكاديمي لتمكين و تسهيل وتنسيق الحراك والتبادل الإقليمي للأكاديميين والباحثين والطلبة في الجامعات العربية والذي يساهم في تطوير القدرات التدريسية والبحثية وتعزيز آفاق التعاون بينهم من خلال التدريس لمدة تصل من اربع شهور ولغاية سنة أكاديمية في إحدى الجامعات العربية المستضيفة لهم والمشاركة في هذا البرنامج.
وأضاف الزير ان البرنامج فرصة للجامعات العربية المشاركة في الاستفادة من توفر عدد من حملة الشهادات العليا في تخصصات مميزة ولسد حاجة الكليات والبرامج الأكاديمية لديها بهذه التخصصات المميزة، مشيراً إلى ان أهمية التبادل تكمن في تناقل الخبرات و تبادل المعرفة والتطوير القدرات البحثية للكادر الأكاديمي في الجامعات العربية الشريكة في البرنامج.
وقال ان البرنامج سيعمل على انشاء منصة إلكترونية للتواصل والتنسيق بين أعضاء اتحاد الجامعات العربية، فيما سيقوم المجلس بإجراء عمليات بحث احتياجات الجامعات العربية من التخصصات المطلوبة على أساس شاغر مؤقت لأعضاء هيئة تدريس في تخصصات معينة والاعلان عنها عبر هذه المنصة، مؤكداً ان المجلس سيعمل على البحث عن تمويل الأبحاث المشتركة بين الباحثين والأكاديميين في الجامعات العربية والتي تناسب خطط البحث الخاصة بهم.
وقال ان المجلس سيعمل على توفير قاعدة بيانات عبر المنصة الإلكترونية عن جميع اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية مع تخصصاتهم الدقيقة حتى يتم تسهيل عملية التشبيك بين الأستاذ و الجامعة التي ترغب في استضافته.
ولفت الى ان المجلس سيعقد اجتماعه الأول خلال الفترة المقبلة بحضور مجلس إدارته.
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