إيقاف مباراة في البريميرليغ للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم إيقاف مباراة جمعت فريقي بورنموث وكريستال بالاس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء، عند الدقيقة الثالثة من أجل أن يقوم لاعب بورنموث دانغو، بكسر صيامه بشكل سريع.واستغل البوركينابي غروب الشمس لاستعادة قواه بعد صيام رمضان، حيث شوهد وهو يتناول بعض العصائر على الخطوط الجانبية للملعب، واحترم كلا الفريقين القرار وتم إيقاف المباراة لانتظار دانغو حتى ينتهي من الأكل والشرب على خط التماس قبل العودة لمتابعة المباراة.

كما شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، الثلاثاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، موقفا مشابها.



إذ أوقف الحكم المباراة خلال الشوط الأول، بحلول موعد آذان المغرب، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.



وتجمع اللاعبون المسلمون على خط التماس ، لشرب الماء والعصائر من أجل كسر صيامهم.

ويتواجد 3 لاعبين مسلمين في إيفرتون بالمباراة، وهم إدريسا غاي وأونانا وعبد الله دوكوري.

وسلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على هذه اللقطة، خاصة مع تجمع عدد كبير من اللاعبين المسلمين حول بعضهم للإفطار بشكل جماعي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قررت إعطاء الحكام الحق في إيقاف المباريات، مؤقتا، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار بالاتفاق مع الفريقين في الاجتماع الإداري قبل بداية المباريات.

وفي رمضان الماضي طلب من الحكام تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع آذان المغرب، خلال شهر الصوم، بإيقاف المباراة بعض الوقت، ليتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار.

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