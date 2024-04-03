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لبيد يطالب المتظاهرين الإسرائيليين بالحفاظ على القانون

4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد من المتظاهرين الحفاظ على القانون ومن الشرطة الحفاظ على المتظاهرين.


وقال "ان المتظاهرون هم أهالي المختطفين الذين تخليتم عنهم وأصبحوا في عهدكم داخل أنفاق حماس".


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