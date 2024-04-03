لبيد يطالب المتظاهرين الإسرائيليين بالحفاظ على القانون

لبيد يطالب المتظاهرين الإسرائيليين بالحفاظ على القانون
التاريخ
4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد من المتظاهرين الحفاظ على القانون ومن الشرطة الحفاظ على المتظاهرين.
وقال "ان المتظاهرون هم أهالي المختطفين الذين تخليتم عنهم وأصبحوا في عهدكم داخل أنفاق حماس".
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