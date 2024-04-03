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محمد إمام يوجه رسالة إلى محمد ثروت بسبب كوبرا

4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستمر الممثل المصري محمد إمام في الترويج لمسلسله الرمضاني "كوبرا" على طريقته الخاصة، حيث يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أبطال العمل.
ونشر إمام، اليوم الأربعاء، صورة تجمعه بالممثل محمد ثروت، مأخوذة من مشاهد مسلسل "كوبرا"، وعبّر في تعليقه على الصورة عن إعجابه الشديد بأداء ثروت وتمثيله الكوميدي، قائلاً: "محمد ثروت رفيق رحلة النجاح، تقريباً كل أعمالي موجود فيها".

وأضاف إمام: "في رأيي هو من ظرفاء العصر، من أكثر الناس اللي بتضحكني في التمثيل والحقيقة، نورت مسلسل كوبرا يا ثروت".
ويستمر محمد إمام بمشاركة المتابعين بكواليس وآرائه حول مسلسل "كوبرا"، الذي يُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

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