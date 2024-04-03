Wednesday, 03 April 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة

4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اوضح تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة ان أضرار البنية التحتية بغزة من 7 أكتوبر إلى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار.


واشار التقرير ان أكثر من مليون شخص في غزة باتوا دون منازل، في حين نزح 75% من السكان.


MENAFN03042024000208011052ID1108054208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث