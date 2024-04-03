18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة

18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة
التاريخ
4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اوضح تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة ان أضرار البنية التحتية بغزة من 7 أكتوبر إلى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار.
واشار التقرير ان أكثر من مليون شخص في غزة باتوا دون منازل، في حين نزح 75% من السكان.
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