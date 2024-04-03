إطلاق 10 قذائف باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي

إطلاق 10 قذائف باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي
التاريخ
4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت 10 قذائف مدفعية باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
واضاف المراسل ان غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان .
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