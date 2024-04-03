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إطلاق 10 قذائف باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي

4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت 10 قذائف مدفعية باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

واضاف المراسل ان غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان .

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