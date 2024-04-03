حادث تصادم بين 5 مركبات يسبب ازدحام خانق من إشارة الصناعة باتجاه صويلح

حادث تصادم بين 5 مركبات يسبب ازدحام خانق من إشارة الصناعة باتجاه صويلح
التاريخ
4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع عصر اليوم، حادث تصادم، بين 5 مركبات، قرب إشارة الصناعة باتجاه صويلح.
وقالت إدارة السير المركزي، إن الحادث سبّب ازحاماً مرورياً خانقاً على طول الطريق.
وبيّنت الإدارة أن المجموعات بالموقع والعمل جارٍ على رفع العوائق.
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