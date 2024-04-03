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حادث تصادم بين 5 مركبات يسبب ازدحام خانق من إشارة الصناعة باتجاه صويلح

4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع عصر اليوم، حادث تصادم، بين 5 مركبات، قرب إشارة الصناعة باتجاه صويلح.


وقالت إدارة السير المركزي، إن الحادث سبّب ازحاماً مرورياً خانقاً على طول الطريق.
وبيّنت الإدارة أن المجموعات بالموقع والعمل جارٍ على رفع العوائق.


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