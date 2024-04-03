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كارمن لبس تكشف كواليس شخصيتها في مسلسل '2024'

4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث مسلسل 2024، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني الحالي، من بطولة نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد.
ونشرت صورة لشخصيتها في المسلسل وقد بدا عليها الحزن بمنشور عبر حسابها على إنستغرام، مع تعليق أوضحت فيه مصير "رسمية" خلال السنوات الـ4 الماضية التي تفصل بين عرض الجزء الأول من المسلسل والجزء الثاني.
وقالت إنه خلال السنوات الـ4 الماضية كانت "رسمية" هاربة إلى سوريا، لأنها مطلوبة للقضاء اللبناني، ولذلك لجأت إلى الحجاب والنظارات السوداء خلال عودتها للداخل اللبناني.
وأشارت إلى أنها أصبحت أقسى وأكثر ضراوة بعدما خسرت زعيمي المافيا، وتريد أن تنتقم من النقيب سما عقل (نادين نجيم).

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