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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة خلة وردة

4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "خلة وردة" بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيقه إصابات مباشرة.

واعلن حزب الله بوقت مسبق من اليوم إن قواته استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية.

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