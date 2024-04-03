حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة خلة وردة

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة خلة وردة
التاريخ
4/3/2024 9:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "خلة وردة" بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيقه إصابات مباشرة.
واعلن حزب الله بوقت مسبق من اليوم إن قواته استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
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