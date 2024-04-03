تدشين مشروع دعم السكن للاجئين السوريين في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشروع دعم السكن للاجئين السوريين في عمان.



ويهدف المشروع إلى رعاية 56 أسرة سورية لاجئة من الأيتام والأرامل من خلال توفير المأوى المناسب لهم في مجمع سكني يجري استئجاره بعقد سنوي لهذه الغاية، بحيث يتم تسكين كل عائلة في شقة مؤثثة بالكامل، ما يتيح لهذه الأسر تسديد الاحتياجات الضرورية الأخرى التي لم يكن بإمكانهم تأمينها بسبب التزامهم بدفع الإيجار الشهري.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي "ننفذ اليوم مشروعا نوعيا بهدف التخفيف عن اللاجئين السوريين من خلال تأمين السكن لصالح 56 أسرة والذي نعلم بأنه من أكبر التحديات التي يواجهها اللاجئين في حياتهم اليومية والعبء الاقتصادي الذي يشكله حيث يتم إقصاء العديد من الاحتياجات لديهم في سبيل توفير المأوى".



من جهته، قال مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري، إن المركز يولي اهتماما كبيرا في رعاية الأيتام والأرامل والسعي من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية للحفاظ على كرامتهم وضمان وصولهم للخدمات التعليمية ودمجهم في المجتمع.