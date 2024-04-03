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عضو بالكونغرس: أوكرانيا لن تعيد الأموال الأمريكية

4/3/2024 9:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين عن ثقتها بأن أوكرانيا لن تتمكن أبدا من إعادة الأموال الأمريكية التي قد تحصل عليها على شكل قروض من الولايات المتحدة.


وكتبت غرين على صفحتها في موقع X: "من المقرر أن يمنح رئيس البرلمان جونسون أوكرانيا الأسبوع المقبل 60 مليار دولار يقول إن جزءا منها "قرض" لأوكرانيا.
هذا أمر مثير للسخرية والضحك تماما أن نحاول إقناع الشعب الأمريكي بأن أوكرانيا سوف ترد لنا هذه الأموال يوما ما!


حكومتنا تمول أوكرانيا بمليار دولار شهريا، فقط للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الأوكرانية، حتى أننا ندفع معاشاتهم التقاعدية!


لكن هناك دولتان تستطيعان سداد مدفوعاتنا: إسرائيل وتايوان.


لماذا نمنح المال مجانا للدفاع عن بلدانهم و"نقرض" المال لأوكرانيا المفلسة والفاسدة، ولماذا لا تتوسط حكومتنا في السلام في أوكرانيا؟


الشعب الأمريكي ليس غبيا، وقد سئم من تغذية عمليات الاحتيال هذه".

RT

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