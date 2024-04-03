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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

4/3/2024 9:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 3-4-2024 عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم بكافة المسابقات، يتصدرها مباراتي أرسنال ولوتون تاون ومانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X برايتون – 9.30 مساء - beIN Sports HD 8
أرسنال X لوتون تاون – 9.30 مساء - beIN Sports HD 2
مانشستر سيتي X أستون فيلا – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

فيورنتينا X أتالانتا – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح X الاتفاق – 10 مساء - SSC1 SD
الشباب X الرياض – 10 مساء - SSC EXTRA 1 SD
مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – 5 مساء
قونيا سبور X طرابزون سبور – 8.30 مساء
قيصري سبور X قاسم باشا – 8.30 مساء
فنربخشة X أضنة ديمر سبور – 8.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي X سموحة – 11 مساء
الجونة X المقاولون العرب – 11 مساء
سيراميكا كيلوباترا X زد إف سي – 11 مساء

ملاعب

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