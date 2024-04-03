HUAWEI nova 12i: أبعد مما تراه العين – كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وشحن سريع بقدرة 40 واط وأكثر

(MENAFN
- mslgroup) عادت سلسلة هواوي نوفا، المحبوبة من قبل مستخدمي الهواتف الذكية الشباب بفضل بطاريتها الكبيرة وسعة تخزينها الكبيرة وشاشتها الكبيرة، مع هاتف HUAWEI nova 12i. يحتفظ هذا الطراز الأحدث بالبنية خفيفة الوزن ويقدم تحسينات قوية. والأهم من ذلك كله، أن هاتف HUAWEI nova 12i يتميز بقدرات الكاميرا المطوّرة، مما يضيف كاميرا استثنائية عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل.
يحمل تصميم سلسلة هواتف HUAWEI nova 12 series رسالة الأجيال السابقة: إلهام الثقة والتعبير عن الذات لدى المستخدمين الشباب. لا يقتصر الأمر على دمج HUAWEI nova 12i هذه الروح في هندسة ميزاته الرئيسية فحسب، بل إنه يرتقي أيضًا في التصميم من خلال عرض فرعي على تصميم نوفا الأيقوني المستوحى من المجرة من خلال إضافة حلقة Super Star Orbit Ring المبهرة لتسليط الضوء على وحدة الكاميرا كمركزيّة.
HUAWEI nova 12i
اجعل كل لحظة رائعة الجمال: تصوير فوتوغرافي عالي الدقة بمقدار 108 ميجابكسل
يقدم هاتف HUAWEI nova 12i تجربة تصوير فوتوغرافي متقدمة حقًا بفضل الكاميرا فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل. يتميز هذا النظام بفتحة عدسة F1.9 كبيرة، ومستشعر مقاس 1/1.67 بوصة، وتقنية دمج 9 في 1 بكسل، مما يضمن لقطات متعددة الاستخدامات مع حساسية مذهلة للضوء.
والأهم من ذلك، أن الكاميرا عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل في هاتف HUAWEI nova 12i مدعومة بخوارزمية مجال RAW. باستخدام هذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع، يمكن لهاتف HUAWEI nova 12i تحسين السطوع والوضوح والنطاق الديناميكي للحصول على ألوان زاهية وعرض متوازن في كل من المناطق الساطعة والمظلمة. والنتيجة هي صورة طبيعية وواقعية. حتى في السيناريوهات الصعبة مثل تقنية HDR ذات الإضاءة الخلفية أو الإضاءة المنخفضة، يوفر دمج البكسلات التسعة في واحد سطوعًا استثنائيًا دون التضحية بالتفاصيل.
والأفضل من ذلك، أن اللقطات الليلية ستشهد تحسينًا في إخفاء الضوء ووضوحًا أكبر. يظهر هذا بشكل واضح في الصور المتأثرة بشكل شائع مثل التصوير الفوتوغرافي الليلي مع أضواء الشوارع المزخرفة وأضواء السيارات، حيث يتم أحيانا تقديم الضوء بشكل غير متناسب ولا يتم تقديمه بطريقة متوازنة. بفضل كاميرا هاتف HUAWEI nova 12 القوية بدقة 108 ميجابكسل، لا يحتاج المستخدمون إلى الشعور بالتقيد بالتقاط الصورة أمامهم – الآن، الصورة المثالية على بُعد نقرة واحدة.
شاحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط: بطارية بشحن يدوم ليوم كامل خلال 30 دقيقة فقط
يعلم الجميع الإحباط الناتج عن نفاذ البطارية، خاصة عند السفر أو عند الابتعاد عن الشاحن. يحل هاتف HUAWEI nova 12i هذه المشكلة من خلال شاحن HUAWEI SuperCharge Turbo القوي بقدرة 40 واط. يمكن أن يمنحك بطارية ممتلئة بنسبة 62% خلال 30 دقيقة، أي ما يكفي ليوم كامل من الاستخدام. وحتى في سيناريوهات الاستخدام ذات الاستهلاك العالي للطاقة، يمكن استخدامه للتخلص من القلق بشأن انخفاض طاقة البطارية.
عش حياة أكثر مرونة مع بطارية كبيرة ومساحة تخزين كبيرة
لا شك أن الهواتف الذكية اليوم تلعب دورًا قويًا. لكن ميزاتها لا تعني شيئًا بدون البطارية ومساحة التخزين التي تدعمها. غالبًا ما يجد المستخدمون الشباب، على وجه الخصوص، الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية في كل شيء بدءًا من المدرسة والعمل وحتى الترفيه، أن أجهزتهم تكافح من أجل مواكبة ذلك.
يحل هاتف HUAWEI nova 12i كل هذه المشاكل. بفضل سعة التخزين الهائلة التي تصل إلى 256 جيجابايت، سيكون لديك مساحة واسعة لجميع المستندات المهمة والموسيقى المفضلة والصور العزيزة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، تمنحك البطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة طاقة تدوم طوال اليوم للعمل واللعب والإبداع دون البحث المستمر عن شاحن.
والأفضل من ذلك، أن بطارية هاتف HUAWEI nova 12i تأتي مع تقنية توفير الطاقة الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. فهو يتكيف مع أنماط الاستخدام الخاصة بك، ويغلق التطبيقات غير النشطة لضمان حصولك على أقصى استفادة من كل عملية شحن - مما يمنحك المزيد من الاستفادة من تلك البطارية الكبيرة.
EMUI 14: رفع مستوى الأمان والتخصيص
أصبح هاتف HUAWEI nova 12i أكثر إثارة مع الظهور الأول لواجهة المستخدم EMUI 14. ويعزز نظام التشغيل الجديد هذا تجربة المستخدم إلى مستويات غير مسبوقة. فهو يوفر إدارة أمان متقدمة وسمات شاشة القفل القابلة للتخصيص، مع دعم العرض الدائم (AOD)، مما يضمن تجربة آمنة ومصممة خصيصًا. يقدم EMUI 14 أيضًا مركز العرض المباشر والإشعارات. تتيح هذه الميزات للمستخدمين إدارة احتياجات المهام المتعددة الخاصة بهم بكفاءة من خلال تحسين التنبيهات وتبسيط واجهة المستخدم، وإبقائهم على اطلاع دائم وتركيزهم على مهامهم.
محتوى بصري ديناميكي: شاشة AOD مقاس 6.7 بوصة
يمزج هاتف HUAWEI nova 12i بسلاسة بين التصميم خفيف الوزن وشاشة AOD واسعة مقاس 6.7 بوصة. تمنحك الحواف الرفيعة للغاية رؤية أوسع وغامرة بقدر أكبر - مثالية للألعاب أو البث أو التصفح. علاوة على ذلك، فإنه يضيف تحكمًا سلسًا في التعتيم. تعمل هذه الميزة التكيفية على ضبط سطوع الشاشة ديناميكيًا بناءً على مستويات الإضاءة المحيطة المختلفة، مما يقلل من إجهاد العين ويوفر الراحة البصرية المثالية.
يأتي هذا الجيل من nova أيضًا مزودًا بميزة AOD الجديدة تمامًا لإبقاء المعلومات المهمة في متناول الجميع دائمًا. فهو يعرض الوقت وحالة البطارية والإشعارات في الوقت الفعلي من عمليات توصيل الطعام وتطبيقات طلب سيارات الأجرة والمزيد. يمكنك تخصيص تجربتك بشكل أكبر مع شاشات EMUI 14 Locked Theme وعروض الطقس الديناميكية في الوقت الفعلي.
تتوفر سلسلة هواتف HUAWEI nova 12 للطلب المسبق بدءًا من 29 مارس وحتى 2 أبريل. إذ يبلغ سعر هاتف Huawei nova 12s 1,599 درهمًا إماراتيًا ويأتي بالألوان الأسود والأبيض والأزرق. ويأتي الطلب المسبق مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 469 درهمًا إماراتيًا، تشمل سماعات Huawei FreeBuds 5i، وباقة هدايا العمل العام المفعم بالحيوية، واشتراك بمنصة Viu لمدة 6 أشهر، وخدمة +HUAWEI Care لمدة 3 أشهر. ومن ناحية أخرى، يبلغ سعر هاتف Huawei nova 12 SE 1,199 درهمًا إماراتيًا باللونين الأسود والأخضر، بينما يبلغ سعر هاتف HUAEWEI nova 12i 949 درهمًا إماراتيًا ويأتي أيضًا باللونين الأسود والأخضر. وتأتي الطلبات المسبقة لكلا الجهازين مع هدايا مجانية بقيمة 379 درهمًا إماراتيًا، تشمل سماعات Huawei FreeBuds SE 2، وباقة هدايا للعناية الشخصية مناسبة للمكتب، واشتراك بمنصة Viu لمدة 6 أشهر، وخدمة Huawei Care+ لمدة 3 أشهر.
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