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يوفنتوس ينتقم من لاتسيو ويضع قدما بنهائي كأس إيطاليا

4/3/2024 8:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب ضيفه لاتسيو (2-0)، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل اليوفي أليانز ستاديوم، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا
سجل هدفي السيدة العجوز فيديريكو كييزا بالدقيقة 50، ودوسان فلاهوفيتش بالدقيقة 64.
وانتقم اليوفي من الهزيمة التي تعرض لها السبت الماضي ضد لاتسيو (1-0) في الدوري الإيطالي، ليدخل لقاء الإياب المقرر له 23 أبريل/نيسان الجاري، وهو مرشح للعبور إلى المباراة النهائية.
بدأ اللقاء بجس نبض بين الفريقين، حتى حصل كامبياسو على ركلة جزاء لليوفي بالدقيقة 11، لكن الحكم ألغى قراره بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.
وتلقى لاتسيو ضربة أولى مؤلمة بإصابة زاكايني جناح الفريق، ليجري تيودور مدرب النسور، تبديلا اضطراريا ودفع بإيساكسون بدلا منه بالدقيقة 14.
وأضاع لاعبو الضيوف فرصة واعدة بعد كرة مررها أندرسون إلى زميله إيموبيلي، ليمررها بدوره إلى إيساكسون الذي أهدرها بعدما سدد الكرة في مدافعين.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أرسل أدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس، تسديدة بين الخشبات الثلاث وصلت سهلة لأحضان الحارس مانداس.
مع بداية الشوط الثاني، وضع كييزا يوفنتوس في المقدمة، بعدما تلقى تمريرة بينية ممتازة من وسط الملعب مررها كامبياسو ليضرب بها دفاع لاتسيو تماما، وينفرد كييزا مسجلا الهدف الأول.
وفي الدقيقة 64، نجح يوفنتوس في مضاعفة النتيجة عبر المهاجم فلاهوفيتش الذي استلم كرة وتوغل بها داخل المنطقة ليطلق تسديدة أرضية زاحفة في شباك الحارس مانداس.
وأضاع المدافع جاتي فرصة الهدف الثالث لليوفي بالدقيقة 69، بعدما ارتقى المدافع عاليا وقابل كرة عرضية برأسه مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمانداس.
لاتسيو حصل على ركنية بالدقيقة 78 نفذت بعرضية داخل المنطقة، قابلها فيتشينو برأسية ضربت بالمدافع دانيلو ومرت أعلى العارضة إلى ركنية جديدة.
وانطلق البديل يلدز بمجهود فردي من بعد وسط الملعب متوغلا باتجاه المنطقة ليمرر عرضية إلى فلاهوفيتش، تألق فيها الحارس مانداس وأبعدها قبل أن تصل لدوسان أمام المرمى.
واختفت خطورة لاتسيو، وظهر الفريق بلا أنياب حقيقية طوال 90 دقيقة ليحقق اليوفي الفوز ويقترب من المباراة النهائية.

ملاعب

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