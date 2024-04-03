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لابورتا يغري تشافي بصفقة مدوية

4/3/2024 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بأن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وضع خطة جديدة للإبقاء على خدمات تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.
وأعلن تشافي رحيله عن تدريب برشلونة، عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما ودع الفريق تحت قيادته بطولة كأس إسبانيا وخسر السوبر الإسباني.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا وديكو (المدير الرياضي) بالإضافة إلى رافا يوستي (نائب الرئيس)، يرغبون في بقاء تشافي مع برشلونة في الموسم الجديد.
وأضافت الصحيفة، أن لابورتا يطمح إلى وصول فريقه لأبعد نقطة في دوري أبطال أوروبا، مع الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني حتى الأمتار الأخيرة، على أمل أن يغير تشافي قراره.
وأكدت أن إدارة برشلونة تعمل على مشروع طويل الأمد للنادي، وترغب في الإبقاء على تشافي حتى عام 2025، مع إمكانية بقائه لعام إضافي.
ونوهت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تخطط لعقد صفقتين كبيرتين، في الصيف المقبل، مع التحضير لضم إيرلينج هالاند في صيف 2025، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ملاعب

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