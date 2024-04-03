لابورتا يغري تشافي بصفقة مدوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بأن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وضع خطة جديدة للإبقاء على خدمات تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.
وأعلن تشافي رحيله عن تدريب برشلونة، عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما ودع الفريق تحت قيادته بطولة كأس إسبانيا وخسر السوبر الإسباني.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا وديكو (المدير الرياضي) بالإضافة إلى رافا يوستي (نائب الرئيس)، يرغبون في بقاء تشافي مع برشلونة في الموسم الجديد.
وأضافت الصحيفة، أن لابورتا يطمح إلى وصول فريقه لأبعد نقطة في دوري أبطال أوروبا، مع الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني حتى الأمتار الأخيرة، على أمل أن يغير تشافي قراره.
وأكدت أن إدارة برشلونة تعمل على مشروع طويل الأمد للنادي، وترغب في الإبقاء على تشافي حتى عام 2025، مع إمكانية بقائه لعام إضافي.
ونوهت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تخطط لعقد صفقتين كبيرتين، في الصيف المقبل، مع التحضير لضم إيرلينج هالاند في صيف 2025، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ملاعب
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