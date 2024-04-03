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حركة تسوق اعتيادية في معان مع قرب حلول العيد

4/3/2024 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة معان بلال الشمري، إن أسواق مدينة معان تشهد حركة تسوق اعتيادية مع قرب حلول عيد الفطر .


وأضاف الشمري اليوم الأربعاء، إن حركة الشراء سواء للألبسة أو المواد التموينية في حدودها الطبيعية، لافتا إلى أن العديد من المؤسسات التجارية بدأت تعلن عن عروض للألبسة لجذب الزبائن.


وبين أن الفرق الرقابية للمديرية تتابع يوميا وضمن جولات مسائية وصباحية أوضاع الأسواق والأسعار لمختلف المواد التموينية والخضار والفواكه واللحوم والدواجن، مشيرا إلى التزام غالبية التجار بالأسعار التي جاءت في حدودها الطبيعية وفي متناول الجميع.


من جهته، قال مدير مكتب مؤسسة الغذاء والدواء في معان صلاح الرفوع، إن موظفي الرقابة ينفذون جولات تفتيشية باستمرار للتأكد من صحة وسلامة الغذاء والدواء في مختلف مناطق المحافظة، مبينا أنه جرى رصد مخالفات بسيطة ويتم التعامل معها من خلال إجراءات معينة بالتعاون مع أصحاب المنشآت لتصويبها وبما يضمن سلامة السلع والمواد التموينية.

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