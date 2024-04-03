Wednesday, 03 April 2024 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول رسالة من رونالدو بعد هاتريك أبها

4/3/2024 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى جماهير فريقه، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك أبها.
قاد رونالدو النصر لتحقيق فوز كبير على أبها بنتيجة (8-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.
ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا من المباراة وعلق عليها قائلا: "نحن لا نتباطأ".
وأحرز رونالدو الهاتريك رقم 65 في مسيرته بكل البطولات، سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب البرتغالي.
كما سجل رونالدو الهاتريك الخامس له مع النصر في كل البطولات منذ انضمامه إلى الفريق في يناير/ كانون الثاني 2023.
يذكر أن رونالدو رفع رصيده إلى 29 هدفا في الموسم الجاري من الدوري السعودي ليبتعد بصدارة الهدافين عن أقرب ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش بفارق 7 أهداف.
ورفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقطة بالمركز قبل الأخير.

ملاعب

MENAFN03042024000208011052ID1108053737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث