تطور جديد للحالة الصحية للاعب الدولي المصري أحمد رفعت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نقل لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر أحمد رفعت من غرفة الرعاية المركزة إلى غرفة عادية.وكتب شوبير على حسابه في منصة "إكس": "خير جميل.. نقل أحمد رفعت من الرعاية المركزة إلى غرفه عاديه بالمستشفى.. ألف حمد وشكر لله".

وكان رفعت قد سقط على أرض الملعب بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه فيوتشر ضد الاتحاد السكندري في 11 مارس الماضي، ما أثار الذعر داخل الملعب ليقرر الحكم إنهاء المباراة.



ولم يستجب اللاعب الدولي المصري لمحاولات الإنعاش إلا بعد ساعتين من سقوطه أرضا، وظل فاقدا للوعي لعشرة أيام قبل أن يستفيق ويعود للتنفس بشكل طبيعي.

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