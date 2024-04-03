فندق الريتز-كارلتون عمّان يحتل المركز الأول على سلم التنافسية من بين فنادق الريتز-كارلتون في الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تصدر فندق الريتز-كارلتون، عمّان، سلم التنافسية بين فنادق الريتز-كارلتون على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، محتلاً المركز الأول، وفقاً لعدد من المعايير المتنوعة، بدءاً من استطلاعات رضى الزبائن، ووصولاً إلى معدلات الإشغال.



ويأتي هذا الإنجاز من الفندق إثراءً لما استطاع تسجيله خلال فترة قياسية منذ انطلاقته قبل نحو عامين، بات خلالهما نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الضيافة الفاخرة، وذلك في دلالة على التميز الذي يعهد عنه في جميع جوانب أعماله ونقاط الاتصال لعملياته.



هذا وكانت استطلاعات رضى الزبائن قد أظهرت إشادة كبيرة ومستمرة بالخدمات الفائقة التي يقدمها الفندق لضيوفه وزبائنه، بمنتهى التميز على يد فريق عمله الاستثنائي، والذي لا يدخر جهداً لتقديم تجارب فريدة ومصصمة بعناية حتى أدق التفاصيل، وتبدو وكأنها موجهة لكل ضيف ونزيل على حدة، وهو ما وقف وراء السمعة والمكانة المتقدمة بشكل تصاعدي للفندق تحت قيادة مديره العام، طارق درباس، الذي سعى لضم نخبة من المهنيين والمهنيات الشغوفين والأكفاء لفريق عمل الفندق مع ثقافة تعلي قيمة التميز وتعززها على الصعيد الفردي باعتبار ذلك أساساً للتميز على الصعيد المؤسسي.



وفي تعليق له على هذه النتائج الاستثنائية التي حققها الفندق وتصنيفه في المركز الأول، قال المدير العام لفندق الريتز-كارلتون، عمّان، طارق درباس: "يعتبر تصنيفنا في القمة كأفضل فنادق الريتز-كارلتون في المنطقة، ليعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وذلك نظراً لكونه أكثر من مجرد تصنيف وتسمية نحملها، كما أنه يبرهن على ما يمتلكه كل فرد من أفراد فريق عمل الفندق من قدر غير عادي من الشغف والتفاني، إلى جانب الكفاءة، على المستويات. إدارياً، ولبلوغ ما بلغناه، فقد عملنا منذ البداية على أن تتمثل أهم مرتكزات قوتنا وتميزنا في كوادر متألقة ضمن بيئة عمل تقديرية وتحفيزية وتمكينية، تكرس لبذل كل ما بوسعها لتقديم تجربة الريتز-كارلتون على نحو يفوق أي توقع، ويلمسه الضيوف في المقام الأول."



واختتم درباس بالقول: "فخورون بالبصمة التي وضعها فندق الريتز-كارلتون، عمّان ضمن المشهد، وبالدور المحوري الذي أسهم عبره بمواصلة رفع معايير الضيافة لعلامة الريتز-كارلتون وأصحاب الفنادق الفاخرة، حيث نطمح لأن نصبح االمشغّل الأول في قطاع الضيافة لعام 2024 وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية استثنائية ."



وفي هذا السياق، يواصل فندق الريتز-كارلتون، عمّان ممثلاً بفريق عمله برفع معايير الضيافة الفاخرة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتجسيد التأثير الإيجابي الناجم عن الثقافة المؤسسية التي تعزز المواهب وتلهم الشغف لدى فريق العمل في جميع الأوقات.