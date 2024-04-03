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مزارعو موز في الأغوار يشكون إغراق السوق بالموز المستورد ويطالبون بحماية الإنتاج المحلي

4/3/2024 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اشتكى مزارعون من إغراق الأسواق بالموز المستورد بالتزامن مع بداية إنتاج الموز المحلي في الأغوار.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن إغراق السوق المحلي بالموز المستورد يلحق خسائر فادحة بالمزارعين بسبب عدم بيع إنتاجهم الكبير وخاصة أن فترة صلاحية الموز بعد قطفه ووضعه في المخامر قليلة وتتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.
وأضافوا أنهم ينتظرون فترة الإنتاج من أجل تعويض كلف الإنتاج المرتفعة والزراعة وتغطية أجور الأيدي العاملة وخاصة الأردنية منهم، مما يلحق ضررا كبيرا بالقطاع في حال إضراره بسبب إغراق السوق بالموز المستورد.
وأشاروا إلى أن إغراق السوق بالموز المستورد يقلل الأسعار في السوق مما يضطر بالتجار للعزوف عن شراء الموز المحلي وشراء الموز المستورد، داعين إلى إيجاد حلول تنصف المزارعين وحمايتهم.
وطالبوا وزارة الزراعة بالاستيراد التكميلي للموز في حال وجود نقص وعدم السماح بإغراق الأسواق المحلية بالموز المستورد، مؤكدين أن منتج الموز المحلي أصبح متوفرا على مدار العام وأن أوقات قطف الإنتاج من الموز المحلي تتفاوت حسب المزارعين.

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