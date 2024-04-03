الرئيس السنغالي الجديد يعين أبرز داعميه في الانتخابات رئيسا للوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عين باسيرو ديوماي فاي بعد ساعات من تنصيبه مساء أمس الثلاثاء رئيسا للسنغال، أبرز داعميه في الانتخابات عثمان سونكو رئيسا للوزراء، متعهدا بإجراء "تغيير منهجي" على رأس الدولة.وجاء في مرسوم تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عمر سامبا با، على شاشة التلفزيون الحكومي: "تم تعيين عثمان سونكو رئيسا للوزراء".



ومن جهته قال سونكو (49 عاما) على قناة "أر تي إس": "أدرك أهمية الثقة التي وضعها الرئيس فاي، في شخصي" مشيرا إلى أنه سيشكل الحكومة الجديدة "خلال الساعات المقبلة".



وفاز فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس بعدما حصد 54.28% من الأصوات، وهي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.

RT