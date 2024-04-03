الصليب الأحمر: منظمات الإغاثة غير قادرة على تأدية عملها بأمان في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، أن منظمات الإغاثة الإنسانية غير قادرة على أداء عملها بأمان في قطاع غزة في ظل الدمار الذي يلحق بالمستشفيات، وسقوط قتلى من العاملين في المجال الإنساني.



وقالت اللجنة عبر حسابها على منصة (اكس) إن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض، والعاملون في المجال الإنساني يُقتلون، وفي كل مرة تتعرض فيها المنظومة للانهيار تحلّ كارثة جديدة على المدنيين.



وحذرت اللجنة من أن نظام الرعاية الصحية يواجه الصدمة تلو الأخرى، ويفقد المرضى إمكانية الحصول على الرعاية الطارئة.



وقال الدفاع المدني في غزة في وقت سابق، إنه عثر على نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية عقب حصاره 15 يومًا.



بدوره، أكد مدير مجمع الشفاء مروان أبو سعدة، أمس الثلاثاء، أن المستشفى خرج من الخدمة إلى الأبد، ولا يمكن ترميمه، إذ باتت جميع مباني المستشفى آيلة للسقوط، مطالبا بإقامة مستشفى ميداني على وجه السرعة.

