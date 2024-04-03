الصليب الأحمر: منظمات الإغاثة غير قادرة على تأدية عملها بأمان في غزة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، أن منظمات الإغاثة الإنسانية غير قادرة على أداء عملها بأمان في قطاع غزة في ظل الدمار الذي يلحق بالمستشفيات، وسقوط قتلى من العاملين في المجال الإنساني.
وقالت اللجنة عبر حسابها على منصة (اكس) إن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض، والعاملون في المجال الإنساني يُقتلون، وفي كل مرة تتعرض فيها المنظومة للانهيار تحلّ كارثة جديدة على المدنيين.
وحذرت اللجنة من أن نظام الرعاية الصحية يواجه الصدمة تلو الأخرى، ويفقد المرضى إمكانية الحصول على الرعاية الطارئة.
وقال الدفاع المدني في غزة في وقت سابق، إنه عثر على نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية عقب حصاره 15 يومًا.
بدوره، أكد مدير مجمع الشفاء مروان أبو سعدة، أمس الثلاثاء، أن المستشفى خرج من الخدمة إلى الأبد، ولا يمكن ترميمه، إذ باتت جميع مباني المستشفى آيلة للسقوط، مطالبا بإقامة مستشفى ميداني على وجه السرعة.
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