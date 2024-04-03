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التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك

4/3/2024 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن تحويل رواتب العاملين على حساب التعليم الإضافي ورياض الأطفال والمخيمات إلى البنوك.

ودعت الوزارة المعلمين إلى مراجعة البنوك المعتمدة غدا الخميس لاستلام مستحقاتهم المالية.

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