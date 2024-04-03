التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك

التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك
التاريخ
4/3/2024 8:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن تحويل رواتب العاملين على حساب التعليم الإضافي ورياض الأطفال والمخيمات إلى البنوك.
ودعت الوزارة المعلمين إلى مراجعة البنوك المعتمدة غدا الخميس لاستلام مستحقاتهم المالية.
MENAFN03042024000208011052ID1108053730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.