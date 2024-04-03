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طارق فؤاد يكشف صراع أنغام وشيرين على الأغنية

4/3/2024 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعاد الملحن المصري طارف فؤاد "صب الزيت على النار،" بين الفنانتين المصريتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، من خلال الكشف عن أن إحدى أغنيات الأخيرة كانت أصلاً لشيرين، لكنه تفاجأ بأن أنغام أصدرتها بصوتها.
وضمن برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أشار طارق فؤاد إلى أن أغنية أنغام الشهيرة "أكتبلك تعهد"، كانت في الأصل من نصيب شيرين، حيث عمل عليها من أجلها.
وأوضح أنّه لم يمض أسبوع على تلحينه للأغنية، وبعد اتصاله الهاتفي بشيرين من أجل سماعها، اكتشف أن الأغنية سُجلت باسم أنغام مع لحن مختلف، وعرض فؤاد خلال الحلقة اللحن الأصلي الذي سبق وأعدّه لشيرين عبد الوهاب.
وكانت هذه الأغنية في الأصل محل جدال سابق أيضاً بين أنغام التي تحدثت عن أنها ساهمت في كتابتها مع المؤلف بهاء الدين محمد. وبين الفنانة المغربية سميرة سعيد، التي صرّحت بأنّها عرضت عليها، لكنها لم توافق على أدائها.

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