طارق فؤاد يكشف صراع أنغام وشيرين على الأغنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعاد الملحن المصري طارف فؤاد "صب الزيت على النار،" بين الفنانتين المصريتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، من خلال الكشف عن أن إحدى أغنيات الأخيرة كانت أصلاً لشيرين، لكنه تفاجأ بأن أنغام أصدرتها بصوتها.
وضمن برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أشار طارق فؤاد إلى أن أغنية أنغام الشهيرة "أكتبلك تعهد"، كانت في الأصل من نصيب شيرين، حيث عمل عليها من أجلها.
وأوضح أنّه لم يمض أسبوع على تلحينه للأغنية، وبعد اتصاله الهاتفي بشيرين من أجل سماعها، اكتشف أن الأغنية سُجلت باسم أنغام مع لحن مختلف، وعرض فؤاد خلال الحلقة اللحن الأصلي الذي سبق وأعدّه لشيرين عبد الوهاب.
وكانت هذه الأغنية في الأصل محل جدال سابق أيضاً بين أنغام التي تحدثت عن أنها ساهمت في كتابتها مع المؤلف بهاء الدين محمد. وبين الفنانة المغربية سميرة سعيد، التي صرّحت بأنّها عرضت عليها، لكنها لم توافق على أدائها.
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