فتح باب التسجيل في مبادرة Visa في كل مكان للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن فتح باب التسجيل في الأردن لنسخة عام 2024 من مبادرة "Visa في كل مكان"، وهي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولها المبتكرة لتحديات المدفوعات والتجارة المستقبلية.بالإضافة إلى الجائزة المالية، يحصل الفائزون في مبادرة "Visa في كل مكان" على إمكانية الوصول إلى شبكات Visa الواسعة من الشركاء في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية ورأس المال الاستثماري. ويستفيد الفائزون أيضاً من الحصول على التقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.وفي خطوة تهدف إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية، تعقد Visa النسخة الأولى من مبادرة "Visa في كل مكان" المخصصة لدول المشرق العربي هذا العام، حيث سيتم إطلاقها في الأردن بدعم من البنك المركزي الأردني. وسيتم فتح باب التقديم في 26 مارس 2024 ويغلق في 22 أبريل 2024. وتستقبل نسخة دول المشرق العربي المتقدمين من الأردن ولبنان والعراق وفلسطين، وستتم دعوة شركات التكنولوجيا المالية التي يتم اختيارها إلى النهائيات في الأردن بحضور المشاركين في 2 يونيو 2024. وسيتأهل الفائز بنسخة مبادرة "Visa في كل مكان" في دول المشرق العربي إلى المشاركة في مسابقة افتراضية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في 17 يوليو 2024. وستشارك الشركة الناشئة الفائزة في نهائيات وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النهائي العالمي، حيث تتنافس مع عدد من الفائزين من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في فعالية "تك كرانش ديسرابت" في سان فرانسيسكو في 29 أكتوبر 2024.وبهذه المناسبة، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس، ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "تعد مبادرة 'Visa في كل مكان' منصة قوية تعمل على تمكين وتطوير شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال من عرض الحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً لحل التحديات المستقبلية في عالم المدفوعات والتجارة".وأضاف: "تتمتع شركات التكنولوجيا المالية بالقدرة على تقديم مزايا اجتماعية واسعة للأسواق التي تعمل فيها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات المالية للذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات. نحن في 'Visa' على قناعة من أن الوصول إلى الاقتصاد الرقمي يقود إلى النمو العادل والشامل، وأن مبادرة 'Visa في كل مكان' وسيلة مهمة لدعم رحلة نمو شركات التكنولوجيا المالية ومساعدتها على اتخاذ خطوات صغيرة ولكن مهمة نحو إحداث تأثير كبير".من جانبه، صرح عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني، د. عادل الشركس: "مع استمرار تطور المشهد المالي، يعد تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية أمرًا بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي والاشتمال المالي. وتقدم مبادرة "Visa في كل مكان" فرصة فريدة للشركات الناشئة في منطقة المشرق العربي لعرض براعتها ومعالجة التحديات الملحة في القطاع المالي بما في ذلك المدفوعات والتجارة الإلكترونية. ونحن نشيد بدور Visa لقيادة هذه المبادرة ويسعدنا أن نؤيد نسخة المشرق العربي من مبادرة " Visa في كل مكان". ومن خلال دعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية، نهدف إلى إنشاء نظام مالي أكثر شمولاً ومرونة، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الأفراد والشركات في جميع أنحاء منطقتنا".



وأضاف: "إننا نرحب ترحيباً حاراً بإطلاق مبادرة " Visa في كل مكان " في الأردن هذا العام ونثني على Visa لالتزامها بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في منطقتنا. وتتوافق هذه المبادرة بسلاسة مع التوجهات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي 2033 وأولويات رؤيتنا للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تعطي الأولوية للتقدم التكنولوجي والرقمنة عبر مختلف القطاعات. ومن خلال توفير منصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير وعرض حلولها، تساهم مبادرة " Visa في كل مكان " في تحقيق أهدافنا الاقتصادية من خلال تشجيع اعتماد التقنيات المبتكرة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة لن تحفز النمو والقدرة التنافسية في قطاعنا المالي فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، مما يعزز في النهاية مرونة وشمولية اقتصادنا".

تم إطلاق البرنامج لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015 وسرعان ما توسع ليصبح برنامجاً عالمياً. وقد شاركت حتى الآن ما يقرب من 15 ألف شركة ناشئة، وجمعت تمويلاً مشتركاً تجاوز 48 مليار دولار أمريكي. وشهدت مبادرة "Visa في كل مكان" في عام 2023 فوز شركة "درج ستوك" النيجيرية بالجائزة العالمية الكبرى للمبادرة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى جائزة اختيار الجمهور البالغة 10 آلاف دولار.

نبحث عما يلي

نحن نبحث عن المنتجات التي تقدم حلول الدفع والتجارة المبتكرة للمستهلكين والشركات والتي تعطي الأولوية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية باستخدام التقنيات التالية:

المساحات الناشئة

.الذكاء الاصطناعي

.البيانات الضخمة/الخدمات المصرفية المفتوحة

.الحوسبة السحابية

.الهوية الرقمية والقياسات الحيوية

.الأمن السيبراني والخصوصية

.الاحتيال والمخاطر

.التمويل البديل

.الإقراض البديل

.الولاء للمستقبل

ناقلات الأموال

.التحويلات المالية

.التحويل من شخص لشخص P2P والتحويلات

.المدفوعات العابرة للحدود

.B2C (المدفوعات)

.تنسيق المدفوعات B2B

ممكنات (التجارة والعمل المصرفي)

.الأسواق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية

.التمويل المضمن

.الخدمات المصرفية الأساسية والممكّنات المصرفية

.مجمعات التكنولوجيا المالية

.القبول الرقمي

.الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)



البنوك الجديدة والوساطة

.البنوك الجديدة / البنوك الرقمية

.الوساطة الرقمية

.المحافظ الرقمية

الإقراض

.الإقراض التجاري

.اشتر الآن، وادفع لاحقاً (BNPL)

.الإقراض الاستهلاكي

.مقدمو رأس المال

المجالات الاجتماعية، والإبداعية، والألعاب

.منصات وخدمات المبدعين

.المقتنيات

.محافظ الألعاب والترميز

.في مدفوعات ومعاملات الألعاب

.تمكين اقتصاد العمل المؤقت

فئات أخرى لعام 2024

.استدامة شركات التكنولوجيا المالية

.المخاطر

الجوائز

سيتم منح الجوائز المالية في المسابقات الإقليمية والعالمية:

."Visa في كل مكان" في المشرق العربي (العراق، الأردن، لبنان، فلسطين) المركز الأول: 30 ألف دولار.

."Visa في كل مكان" في المشرق العربي (العراق، الأردن، لبنان، فلسطين) المركز الثاني: 15 ألف دولار.

."Visa في كل مكان" في المشرق العربي (العراق، الأردن، لبنان، فلسطين) المركز الثالث: 10 آلاف دولار.

."Visa في كل مكان" في المشرق العربي جائزة اختيار الجمهور: 10 آلاف دولار.

."Visa في كل مكان" في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المركز الأول: 20 ألف دولار.

."Visa في كل مكان" في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا جائزة اختيار الجمهور: 10 آلاف دولار.

الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في مبادرة "Visa في كل مكان" في دول المشرق العربي هو 22 أبريل 2024.

لمزيد من المعلومات عن مبادرة "Visa في كل مكان"، يرجى زيارة:

مبادرة Visa Everywhere Initiative للمشروعات الناشئة 2024 – المشرق العربي | Visa (visamiddleeast).