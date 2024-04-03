بلجيكا تعلن استعداداها للاعتراف بدولة فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، اليوم الأربعاء، إن بروكسل ستدرس الاعتراف بفلسطين، دولة ذات سيادة عندما يحين الوقت المناسب.



وسبق أن أعلنت الحكومة البلجيكية، رفضها الاعتراف بأي تغيرات على حدود عام 1967 لدولة فلسطين، باستثناء تلك التي اتفق عليها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي.



وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، قد أعلنت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توفر الظروف المناسبة.



وحاليا، تعترف 139 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالدولة الفلسطينية، معظم الدول التي لا تعترف بفلسطين هي دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم دول أوروبا الغربية.