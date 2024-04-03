مستعمرون يستولون على العشرات من الأغنام شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على العشرات من الأغنام في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الاستيطان حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين استولت على 53 رأسا من الأغنام تعود للمواطن خليل عبد سلمان، أثناء رعيها في برية تقوع.

يشار إلى أن المستعمرين صعّدوا في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم المتكررة بحق رعاة الأغنام، من خلال الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وإطلاق الرصاص نحو الأغنام، ما أدى إلى نفوق عدد منها، والاعتداء بالضرب على رعاة الأغنام كما جرى في كيسان والرشايدة وتقوع.