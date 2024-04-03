مستعمرون يستولون على العشرات من الأغنام شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على العشرات من الأغنام في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الباحث في شؤون الاستيطان حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين استولت على 53 رأسا من الأغنام تعود للمواطن خليل عبد سلمان، أثناء رعيها في برية تقوع.
يشار إلى أن المستعمرين صعّدوا في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم المتكررة بحق رعاة الأغنام، من خلال الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وإطلاق الرصاص نحو الأغنام، ما أدى إلى نفوق عدد منها، والاعتداء بالضرب على رعاة الأغنام كما جرى في كيسان والرشايدة وتقوع.
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