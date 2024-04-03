الديوان يرشح 2268 مواطنا للتوظيف بينهم التخصصات التربوية

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء ترشيح 2268 مواطنا للتوظيف في المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية من بينهم التخصصات التربوية مثل التربية الإسلامية ورياض الأطفال إناث والتربية البدنية ذكور.

وسيتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم مساء اليوم وأيضا على حسابهم على موقع الديوان، وطلب الديوان من المرشحين مراجعة الجهة المرشحين إليها مباشرة دون الرجوع للديوان .

هذا وسيواصل الديوان التنسيق مع الجهات الحكومية لإعلان دفعات ترشيح أخرى وفقا لخطة الاحتياجات

الوظيفية.