الديوان يرشح 2268 مواطنا للتوظيف بينهم التخصصات التربوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء ترشيح 2268 مواطنا للتوظيف في المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية من بينهم التخصصات التربوية مثل التربية الإسلامية ورياض الأطفال إناث والتربية البدنية ذكور.
وسيتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم مساء اليوم وأيضا على حسابهم على موقع الديوان، وطلب الديوان من المرشحين مراجعة الجهة المرشحين إليها مباشرة دون الرجوع للديوان .
هذا وسيواصل الديوان التنسيق مع الجهات الحكومية لإعلان دفعات ترشيح أخرى وفقا لخطة الاحتياجات
الوظيفية.
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