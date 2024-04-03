دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية لتطوير التعاون الثنائي

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، لتشكل خارطة طريقٍ للتعاون الثنائي في مجالات الأبحاث والدراسات التخصصية والتدريب، بالإضافة إلى نقل المعارف والمهارات وتعزيزها، فضلاً عن تفعيل قنوات الاتصال المؤسسي والخدمة المجتمعية ووضع إطار تنظيمي يحدد آلية التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموارد البشرية.

ووقّع المذكرة كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي؛ وسعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية. وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات والأبحاث والتنسيق في إعداد أبحاث مشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية والتعاون في مجال التدريب والتطوير.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية تأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز آليات تمكين الكفاءات المواطنة، ورفدها بالأدوات التي تعزز قدرتها على الاضطلاع بأدوارها في قيادة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تقديم التدريب في مجال الموارد البشرية وإعداد الأبحاث والدراسات الكفيلة بتنمية مهارات الطلبة في هذا المجال.

وأضاف الفلاسي: "تكتسب المذكرة أهميةً كبيرة لكونها تركز على دعم مجالات التعاون المشترك والمبادرات والمشاريع الرامية إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب في مجال الموارد البشرية. ويعكس توقيع المذكرة حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة بشأن توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في سبيل تمكين الكوادر الوطنية. وسيتيح التعاون بين الجانبين فرصاً واسعة للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الرائدة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتوظيفها بما يساعد الطلبة في مجال أبحاث الموارد البشرية".

كما أوضح سعادته حرص الدائرة على التعاون مع مختلف الجهات والقطاعات في دبي لتوفير فرص التدريب لمنتسبي وكوادر هذه الجهات في مجال الموارد البشرية، بما يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الأداء في مجال الإدارة ورفع مستوى مهارات الاتصال والتواصل لديهم. وأشار الفلاسي إلى أن مذكرة التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية ستسهم في تطوير الموارد البشرية بما يواكب التطور الشامل في العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء في هذا القطاع.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "يسرنا المضي قُدُماً في تطوير تعاوننا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يُسهم في تعزيز منظومة التميُّز الحكومي، وتمكين جيل جديد من كفاءاتنا الوطنية الشبابية، ورفدها بأدوات النجاح والريادة في إدارة الموارد البشرية. وننظر بثقة حيال الانعكاسات الإيجابية لتعاوننا مع الدائرة على تعزيز العمل البحثي والأكاديمي المشترك، وإرساء معايير جديدة للتميز على صعيد تمكين وتدريب وتطوير قدرات الدارسين وكوادر إدارة الموارد البشرية، ودفع عجلة تحوُّل بيئات العمل المؤسسي إلى حاضناتٍ للابتكار والإبداع، دعماً للمستهدفات والرؤى التنموية الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إعداد وتنسيق برامج التدريب الداخلي التي يشمل نطاقها الدارسين في جامعة حمدان بن محمد الذكية في مجال أبحاث الموارد البشرية، وتحديد واختيار مواضيع الأبحاث والدراسات في مجال الموارد البشرية والتي يمكن العمل عليها، وتحديد عينة البحث وحجم العينة والقنوات الرسمية للوصول للفئة المستهدفة، وإنجاز منهجية وتصميم البحث بالتعاون مع الجامعة، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد النتائج والمخرجات النهائية للأبحاث والدراسات وإبداء الملاحظات، وإعداد دراسات وأبحاث لنشرها في مجلات علمية متنوعة.

بدورها، ستعمل جامعة حمدان بن محمد الذكية، على تقديم الدعم في مجال البحوث والدراسات والتقارير من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ودارسي برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في الجامعة، بالإضافة إلى تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالأبحاث والدراسات والتقارير المتاحة لدى الجامعة والمتعلقة بمجال الموارد البشرية، فضلاً عن توجيه أعضاء الهيئة التدريسية والمتعلمين في الجامعة للتركيز على تنفيذ الأبحاث والدراسات والتقارير التي تتواءم مع مجالات عمل الدائرة.

يُذكر أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تولي أهميةً كبيرة لتعزيز مسارات تبادل المعرفة والخبرات على صعيد الأبحاث والدراسات المتخصصة بالموارد البشرية وتبادل التجارب في مجالات التدريب. وتشكل مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية خطوةً نوعية في هذا الصدد، إذ أنها تسهم بتطوير الموارد البشرية الحكومية في إمارة دبي نظراً لما تمتلكه الجامعة من كوادر بشرية متميزة وكفاءات متخصصة في مجال الموارد البشرية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز