غدير السعدي.. نموذج إنساني في العمل الخيري

انطلاقاً من شعار «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً»، قررت غدير سليم السعدي، استثمار سنين عمرها بعمل يسعدها في الدنيا، ويكسبها الفوز في الدار الآخرة، ووجدت العمل الخيري أفضل ما يحقق هذه المعادلة، فبادرت للتطوع في جمعية بيت الخير، التي وجدت أبوابها مشرعة أمامها لتحقيق هذا الهدف السامي.

13 عاماً هو عمر غدير السعدي في «بيت الخير»، ولكن عمرها في حب الخير وسعيها لإسعاد الغير، يتجاوز ذلك بسنوات طويلة، وبشهادة مسؤولي الجمعية وزميلاتها في العمل، فإنها تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قدرة وصلاحيات، على مساعدة الحالات الإنسانية، بمختلف احتياجاتها، حيث تعمل في مركز الاتصال تحت إدارة قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين، وتقوم باستقبال المكالمات للرد على أسئلة الحالات المتنوعة، وإحاطتها بمستجدات الطلب أو الدراسة، ونقل طلب أو شكوى أو استفسار أي متصل للقسم أو الفرع المعني، إن لزم الأمر، وذلك عبر نظام محكم وشاشات خاصة، يتم تدوين كافة تفاصيل المكالمات فيها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة، وتحويل طلباتها للجهة المعنية في الجمعية، عبر شاشة خدمة العملاء.

سماعة القلوب



وحول طبيعة عملها، تقول غدير السعدي: «منذ بداية الدوام الرسمي، ارتدي سماعة صغيرة لا يتجاوز حجمها بضعة سنتيمترات لتغطية الأذن، لاستقبال مكالمات المتصلين، وأشعر أنّني أسمع نبضات قلوبهم، التي تظهر واضحة في نبرة أصواتهم، وسرعان ما تلامس حاجاتهم شغاف قلبي، فأهرع لتقديم المساعدة المناسبة، من خلال تقديم إجابة وافية لاستفساراتهم، أو بتحويل طلباتهم للقسم المعني، أمّا الحالات الطارئة، فأقوم على الفور بدراستها وتحرّي مدى حاجتها، لرفعها للإدارة عن طريق قسم العلاقات العامة، لتقرير المساعدة المناسبة بأسرع وقت ممكن».

وتضيف السعدي: «لدي مع العمل الخيري حكايات لا تنتهي، حيث انضممت للجمعية كباحثة اجتماعية لمدة 11 عاماً، ثم انتقلت لمركز الاتصال للتواصل مباشرة مع الحالات الإنسانية، ودراسة الحالات الطارئة، ومن هذا الموقع الحيوي، تمكنت من التواصل مع آلاف الحالات، التي أسأل الله تعالى أن أكون قد ساعدتها كما ينبغي».

مكانة اجتماعية

تؤمن غدير سليم السعدي، أن العمل الخيري يكسب الإنسان مكانة اجتماعية متفرّدة، وأنّه فرصة للانخراط في المجتمع، والتعرّف إلى مختلف أطيافه، من خلال التواصل مع العديد من الفئات والجنسيات، فهو يعزّز ثقافة الفرد، ويشعره بأهمية تقديم العون لأصحاب الحاجة، ويهوّن عليه مصاعب الحياة.

كما تفخر السعدي أنها من بنات إمارات الخير، التي مكّنت المرأة في مختلف الميادين، واهتمت مبكراً بالعمل الخيري، فقامت بمأسسته، وسنّت له قوانين وتشريعات لتنظيمه وحمايته، وحثّت على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في المؤسسات، لتبقى دولة الإمارات عنواناً لدولة حديثة، تفوقت في مسيرة التنمية والبناء والعطاء.



تكريمات

حصدت غدير عدة شهادات وتكريمات من إدارة الجمعية، ومن عدد من الجهات والمؤسسات، تقديراً لمشاركاتها في دورات متخصصة في البحث الاجتماعي، ولكنّها تجد تكريمها الحقيقي في دعوة صادقة من قلب محتاج، قامت بفضل الله بمساعدته، من خلال جمعية بيت الخير، وهي تعد نفسها بتقديم المزيد والمزيد، أملاً في الأجر والثواب من الله عز وجل.

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