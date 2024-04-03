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اختتام مبادرة «داماك الخير» بتوزيع الآلاف من وجبات الإفطار خلال شهر رمضان

4/3/2024 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت داماك العقارية بنجاح مبادرتها الرمضانية «داماك الخير»، التي أطلقتها بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

في إطار هذه المبادرة، تم توزيع نحو 8,000 وجبة إفطار وأكثر من 3,000 صندوق هدايا رمضانية على العاملين في عدد من المواقع الإنشائية والمجتمعات السكنية، بالإضافة إلى موظفي هيئة الطرق والمواصلات ضمن عدد من المواقع التابعة للهيئة.

تأتي هذه الحملة لتؤكد على دورها الكبير في دعم المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية، والتزامها الراسخ في تعزيز ثقافة العمل التطوعي والجماعي، حيث شهدت الحملة مشاركة أكثر من 100 متطوع أسهموا في إنجاحها ونشر البهجة والسرور بين الناس خلال الشهر الفضيل.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: «نشعر بالفخر لما حققته مبادرة «داماك الخير» من نجاح لافت، والأثر الإيجابي الذي تركته على شريحة واسعة من الناس. نؤمن في داماك بأهمية هذا النوع من المبادرات المجتمعية، نظراً لدورها الكبير في إسعاد الناس ونشر الخير والتسامح في المجتمع. أرست هذه المبادرة دعائم الخير والتكافل الاجتماعي في هذا الشهر المبارك، لذا، نحن ممتنون لجميع من شارك في هذا المبادرة وساهم في نجاحها».

من جهتها، أشادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع شركة داماك وأهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في هذا النوع من المبادرات الخيرية والتوعوية، حيث طبعت الهيئة لافتات إعلانية ونشرات توعوية تم توزيعها مع وجبات الإفطار على الفئات المستهدفة التي تضم سائقي تاكسي دبي، والحافلات العامة، وسائقي الشاحنات، والعمال في المواقع الإنشائية، وبعض مستخدمي الطريق.

على مدار السنوات الماضية، ساهمت داماك ممثلةً بمؤسسة «حسين سجواني – داماك الخيرية» في دعم عدد من المبادرات المجتمعية والإنسانية وذلك بالتعاون مع مؤسسات وهيئات محلية ومنظمات عالمية بما في ذلك: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودبي العطاء، وجمعية دار البر، والمكتب التنفيذي لحكومة دبي. كما ساهمت داماك بشكلٍ فعال في حملة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2022، بهدف توفير وجبات غذائية إلى 50 دولة حول العالم.

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