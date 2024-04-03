إغلاق البرلمان النروجي مؤقتاً بعد تلقيه تهديدين

أغلق البرلمان النروجي أبوابه موقتاً، اليوم، بعد تلقيه تهديدَين، وفق ما أعلنت الشرطة النروجية.

وتلقى البرلمان، مساء أمس، رسالة تهديد أولى عبر البريد الإلكتروني لم تؤخذ على محمل الجد، لكن بعد تلقي تهديدات جديدة صباح اليوم، قررت الشرطة إغلاق المبنى الواقع في وسط أوسلو.

وقال مسؤول العمليات في شرطة أوسلو، سفين بييلاند، خلال مؤتمر صحافي: «هذا التهديد ليس مهماً بحد ذاته، لكن تمت صياغته بطريقة لا تسمح لنا بالمخاطرة والتعامل معه باستخفاف».

وأضاف: «لا يوجد شيء كارثي في هذه المرحلة»، موضحاً أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت هناك صلة بين التهديدين.

وأوردت وسائل الإعلام النروجية أن هذه التهديدات تفيد بوجود قنابل، وهي معلومات لم يؤكّدها بييلاند.

وضربت الشرطة طوقاً أمنياً حول البرلمان ومنع وصول العامة إليه لكن العمل داخله استمر بشكل طبيعي.

وتلقى النواب رسائل من الإدارة تفيد إحداها بأنه «ليس هناك ما يشير إلى أن الوجود داخل ستورتينغ (البرلمان النروجي) دونه خطر».

وأظهرت مشاهد تلفزيونية شرطيين مدجّجين بالسلاح يضعون خوذات متمركزين حول المبنى فيما كانت فرق كلاب تفتّش المنطقة المحيطة.

ولم تقدّم الشرطة تفاصيل إضافية حول التهديدَين ودوافعهما وأصلهما.

وبعد وقت قصير رُفع الإغلاق، وقال بييلاند في منتصف النهار: «نحن الآن في مرحلة لا نعتقد فيها أن هذه (التهديدات) كانت حقيقية، لكن هذا لا يعني أنها غير جدية».

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