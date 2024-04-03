تعيين قيادات تنفيذية في شركة تاكسي دبي



أعلنت شركة "تاكسي دبي" عن تعيين قيادات تنفيذية للشركة، وذلك في إطار خطط التطوير والتحديث التي تنتهجها لتعزيز منظومة العمل عبر الاستثمار في الكفاءات القيادية وتمكينها من لعب دور فعال في المساهمة بتعزيز مسيرة تميز الشركة وريادتها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة.

وأعلنت الشركة عن تعيين عبد الله إبراهيم المير في منصب المدير التنفيذي لتحول الأعمال وعمار راشد البريكي في منصب المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، إضافة إلى تعيين أميت خانديلوال في منصب المدير التنفيذي للمالية.

ويتمتع عبد الله إبراهيم المير بخبرة مهنية ما يقارب 20 عاماً في مجالات متنوعة منها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة العمليات، والتخطيط الاستراتيجي، والشؤون المالية والاستثمارية ، وشغل منصب مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري بالشركة، حيث كان مسؤولاً عن كافة شؤون التطوير التجاري والرقمي الذي تم من خلاله إعداد شركة تاكسي دبي لمرحلة الطرح العام

للاكتتاب في سوق دبي المالي، وقبل انضمامه إلى شركة تاكسي دبي، تولى عبد الله المير مناصب إدارية مختلفة في هيئة الطرق والمواصلات منذ عام 2013 بما في ذلك مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية، ومدير إدارة الأنشطة التجارية، وشغل منصب مدير العمليات في مجموعة وصل لإدارة الأصول، حاصل على دبلوم عالي في الإدارة المالية، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، وخريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة عام 2010، وحاصل على شهادة عضو مجلس إدارة معتمد 2018 عام.

ويمتلك عمار راشد البريكي خبرة واسعة في مجال النقل والمواصلات، حيث شغل مناصب مهمة لأكثر من 20 عاماً في شركة تاكسي دبي، مما أعطاه خبرة ومهارات إدارية متميزة في مجموعة واسعة من المجالات حيث شغل منصب مدير إدارة عمليات الأسطول في الشركة، ومدير إدارة الخدمات المشتركة، ومسؤولاً عن إدارة عمليات قطاعات التنقل الرئيسية في الشركة، وتشمل خبرة البريكي في إدارة عمليات مركبات الأجرة والليموزين، والحافلات المدرسية، وخدمات التوصيل، إلى جانب الخبرات الإدارية المتعددة ويتمتع البريكي الحائز على جائزة الموظف المبدع في حكومة دبي، برصيد أكاديمي عالي فهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في الأعمال الدولية، وشهادات من كلية هارفارد للأعمال في الإدارة المالية، والاستراتيجية وممارسة الأعمال الدولية.

ويأتي تعيين أميت خانديلوال في ظل الخبرة الطويلة والمتعددة التي يمتلكها في مجالات التمويل وإدارة السيولة، وإعداد الميزانيات، والمحاسبة، وإدارة المطلوبات، وإدارة المخاطر، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية في الإدارات المالية والمحاسبة لعدد من الشركات الرائدة، من أبرزها منصب مدير أول الخزينة في شركة إعمار العقارية، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس الحسابات، والمالية في شركة دبي القابضة ذ.م.م، والمدير التنفيذي للمالية لشركة "دبي كريك هاربور" التابعة لشركة دبي القابضة د.م.م،

يمتلك رصيد أكاديمي متميز من أبرزها بكالوريوس الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في الدراسات الإدارية تخصص المالية عام 2001 من جامعة مومباي (الهند).

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