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إيقاف مباراة بالدوري الإنجليزي للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار

4/3/2024 7:16:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، أمس الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك، بالجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، مشهدًا رائعًا.

وخلال الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، أوقف الحكم المباراة عند رفع أذان المغرب، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

واتجه اللاعبون المسلمون نحو خط التماس، والذين كان أغلبهم من فريق إيفرتون، حيث قاموا بعمل إفطار جماعي مصغر، وتناولوا بعض التمور والفواكه مع شرب الماء لكسر صيامهم، قبل استئناف المباراة.

وألقت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على هذه اللقطة، خاصة مع تجمع عدد كبير من اللاعبين المسلمين حول بعضهم للإفطار بشكل جماعي.

وتسمح رابطة البريميرليغ للاعبين المسلمين بالإفطار أثناء المباريات عند رفع أذان المغرب، من خلال إيقاف اللقاء لبضع دقائق.

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