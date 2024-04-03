أبوظبي تعلن جاهزيتها لاستقبال منافسات دورة الألعاب الخليجية

تستضيف إمارة أبوظبي منافسات كرة القدم والجودو والجوجيتسو، والملاكمة والسباحة، والشراع والسباحة في المياه المفتوحة ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقررة في الفترة من 16 أبريل الحالي إلى 2 مايو المقبل.

وأكد سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي أن استضافة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في دولة الإمارات لها أبعاد كثيرة في الجانب الرياضي، خاصة الرياضات الفردية والأخرى المرتبطة بقطاعي الشباب والناشئين.

وأضاف أنه سيتم توزيع الألعاب التي تستضيفها إمارة أبوظبي في دورة الألعاب الرياضية الأولى للشباب على مجموعة من المنشآت الرياضية التي تم اختيارها بعناية في أماكن عدة في أبوظبي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، آملين لها التوفيق في تنظيم هذا الحدث من الجانب الفني، وإظهار مدى تطور رياضة الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية.

وأشار إلى أن استاد آل نهيان في نادي الوحدة سيستضيف منافسات كرة القدم، بينما ستقام منافسات الألعاب القتالية في صالة "مبادلة أرينا"، وفعاليات الشراع في نادي أبوظبي للشراع، ومنافسات السباحة في مركز محمد بن زايد للسباحة في نادي أبوظبي للرياضات المائية، والسباحة المفتوحة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأعرب الهاشمي عن أمله بأن تمثل هذه الدورة نواة لاكتشاف رياضيين جدد ومهارات وقدرات رياضية جديدة، لإكساب أبناء وبنات الإمارات خبرات مميزة تعزز حظوظهم في المشاركات الدولية والألعاب الأولمبية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به الدورة من كافة المستويات.

وأوضح أن المنشآت والمرافق الرياضية في دولة الإمارات تتمتع بأفضل المعايير العالمية التي تؤهلها لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وأن هناك ملاعب تدريب محددة تم توفيرها لاستقبال وفود الدول المشاركة.

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