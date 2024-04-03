قرقاش: الاستهداف الإسرائيلي لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرق واضح للقوانين الدولية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاستهداف الإسرائيلي لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرق

واضح

للقوانين الدولية ويهدد الجهود المبذولة للتصدي للكارثة الإنسانية في القطاع ويعرقل إيصال المساعدات الضرورية.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الاستهداف الإسرائيلي لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرقاً واضحاً للقوانين الدولية ويهدد الجهود المبذولة للتصدي للكارثة الإنسانية في القطاع ويعرقل إيصال المساعدات الضرورية".

وأصافمعاليه: "العاملون في المجال الإنساني يجب أن يحظوا بالحماية، وعلى المجتمع الدولي ضمان أمنهم وأمن المدنيين".

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