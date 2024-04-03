قرقاش: الاستهداف الإسرائيلي لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرق واضح للقوانين الدولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاستهداف الإسرائيلي لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرق
واضح
للقوانين الدولية ويهدد الجهود المبذولة للتصدي للكارثة الإنسانية في القطاع ويعرقل إيصال المساعدات الضرورية.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الاستهداف الإسرائيلي لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرقاً واضحاً للقوانين الدولية ويهدد الجهود المبذولة للتصدي للكارثة الإنسانية في القطاع ويعرقل إيصال المساعدات الضرورية".
وأصافمعاليه: "العاملون في المجال الإنساني يجب أن يحظوا بالحماية، وعلى المجتمع الدولي ضمان أمنهم وأمن المدنيين".
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