«دبي الرقمية» تتيح المساهمة في مبادرات وقف الأم ومنصة «جود» عبر تطبيق «دبي الآن»

أعلنت "دبي الرقمية" اليوم عن توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأعمال الخيرية والإنسانية عبر تطبيق "دبي الآن" الذي يعد المنصة الرئيسة لتقديم أكثر من 250 خدمة لمختلف شرائح المتعاملين في إمارة دبي.

وتأتي هذه جهود الهيئة كجهة ممكنة للتحول الرقمي في إمارة دبي، وتنفيذاً لإستراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة الحياة في الإمارة بما يحقق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في توفير تجارب رقمية متكاملة تعزز معايير السعادة والرفاهية للمجتمع، وتتيح لهم إنجاز جميع المعاملات في المجالات كافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

ويتيح تطبيق "دبي الآن" الذي طورته "هيئة دبي الرقمية" الإسهام في المبادرات المجتمعية بطريقة آمنة، ويوفر للمتعاملين التبرع لدعم حملة "وقف الأم"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ إذ تتيح هذه الخدمة لكل شخص التبرع باسم والدته من خلال التطبيق، ما يسهم في تعزيز ثقافة العمل الخيري.

كما يمكن من خلال التطبيق التبرع لمنصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" وهي المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات الإنسانية والمشاريع الاجتماعية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33. وتتضمن قائمة الخيارات الأخرى عبر التطبيق التبرع بوجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، وتقديم زكاة الفطر وزكاة المال وغيرها من التبرعات للجهات الخيرية.

وقال سعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: "لطالما كانت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عنواناً للعطاء والعمل الخيري، وانسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة يأتي التطور الكبير في التحول الرقمي الذي تمتاز به دبي ليضعنا أمام متطلبات وتوقعات يفرضها أسلوب الحياة الرقمي السائد"، لافتاً إلى إن 99% من السكان يستخدمون الإنترنت لإجراء معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية، وهو ما يستدعي توفير خدمات العمل الخيري وزكاة الفطر عبر تطبيق "دبي الآن" الذي يمثل نموذجاً ناجحاً لما يتمتع به من سهولة في الاستخدام، واتساع في الانتشار بين مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف، أن تطبيق "دبي الآن" يوفر أكثر من 250 خدمة حالياً، ويشكل جزءا من الالتزام الراسخ بتحقيق الاستدامة على مستوى الإمارة من خلال تقديم حلول رقمية على مدار الساعة، معرباً عن افتخاره بتقديم الدعم لمبادرات نوعية ذات أثر إنساني وبعد عالمي وقيمة مجتمعية مع مواصلة التعاون لتقديم المزيد من التجارب الرقمية النوعية على مستوى الإمارة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية.

وتتضمن قائمة الجهات الخيرية المشاركة في تطبيق "دبي الآن" كلاً من جمعية دار البر، ودبي العطاء، ومؤسسة الجليلة، ومؤسسة نور دبي، ودبي الخيرية، وأوقاف دبي، ومؤسسة النساء والأطفال، ومؤسسة تراحم الخيرية والتي تدعم العديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية بما فيها وقف المليار وجبة، ومبادرة إفطار دبي، ومبادرة سقيا، ومبادرة تبرع للنزلاء، ومنصة المساهمات المجتمعية "جود"، ودرهم الأمل، وبيت الخير، وخبز السبيل.





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