100 % نمواً في أعمال «دي إكس بي لايف» خلال 2023

حققت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي نمواً بنسبة 100% في أعمالها خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وبلغَ عدد الفعاليات التي قدّمت إليها خدماتها أكثر من 500 فعالية، شملت معارض ومؤتمرات ومهرجانات وفعاليات جماهيرية وترفيهية وحفلات تخرج وفعاليات رياضية وفنية وحفلات زفاف فيما تخطى عدد منصّات العرض التي صممّتها وشيدتها 300 منصة عرض، تجاوزت مساحتها 1,450,000 قدما مربعا، بنمو مضاعف عن عام 2022.

وقال خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ دي إكس بي لايف إن عام 2023 كان عامًا استثنائياً بكل المقاييس حققنا خلاله نتائج غير مسبوقة، وقدمنا خدماتنا إلى عدد كبير من الفعاليات العالميّة، أهمها مؤتمر تغيّر المناخ 28 COP والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويّة (ITU WRC 2023)، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة من فعاليات عالمية خارج الدولة، مؤكداً مواصلة توسيع الأعمال في الأسواق الخارجية خاصة في دول الخليج.

وأضاف أن الخبرة الممتدّة لثلاثة عقود مكنتهم من تطوير وبناء شراكات عمل جديدة، ما أسهم في تعزيز مكانة مركز دبي التجاري العالمي، ودبي في صناعة الفعاليّات بوجه عام مؤكداً مواصلة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتعزيز الإمكانات، وتوفير الفرص للمواطنين للعمل في تنظيم وإدارة الفعاليّات العالمية.

وأدارت دي إكس بي لايف، ونظمت وقدّمت خدماتها لـ 24 مؤتمراً دولياً، بينها 10 مؤتمرات جديدة أقيمت لأول مرّه في دبي ودولة الإمارات، بما في ذلك مؤتمر تغيّر المناخ "COP 28" الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، وحضره أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثّلون 100 برلمان، ومنظمة دولية على مستوى العالم.

وقامت دي إكس بي لايف بتصميم وتشييد مناطق الفعاليات في المنطقة الخضراء على مساحة 27,000 متر مربع إضافة إلى بعض مناطق الفعاليات بالمنطقة الزرقاء واجتذبت تلك المناطق 320 ألف زائر.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع إقامة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويّة (ITU WRC 2023)، الحدث الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات، اذي احتضنته قاعات مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد العام 2023 أيضا تنظيم مؤتمر إيكوبلاست، الذي اجتذب 1,500 جراح تجميل من 112 دولة، وشاركت به أكثر من 60 جمعية دولية إلى جانب مؤتمر ومعرض ميدام الذي حَظيَ بمشاركة 3,200 طبيب متخصصّ وخبير في الأمراض الجلدية وطب التجميل، بزيادة 30% عن العام الماضي.

وعملت دي إكس بي لايف، مقاولًا رئيسيًا لـ 60 فعالية كبرى شملت معارض ومؤتمرات وفعاليات متنوّعة، أُقيمت على مساحة أكثر من 2,2 مليون متر مربع، بما في ذلك معرض جلفود وجيتكس جلوبال وجيسيك وكابسات وإنترسيك ومهرجان المستقبل، وغيرها؛ وكانت مسؤولة عن تشييد أكثر من 200 منطقة للفعاليات والأنشطة.

وقدمت خدمات الفعاليّات المتكاملة إلى معارض ومؤتمرات خارج الدولة .. بعدما صممت وشيدت 20 منصة عرض في برشلونة وأمستردام واسطنبول والرياض ومراكش، ونيودلهي وأقامت جناحي عرض وزارة الاقتصاد الإماراتية في روسيا وكوريا الجنوبية وفي سبيل تنفيذ خطّتها التوسّعية الخارجيّة فقد شاركت فرق العمل المختلفة في الترويج لفعالياتها وعلامتها التجارية في معارض عالميّة في الولايات المتحدة وألمانيا واليونان والهند واستراليا.

وتولت دي إكس بي لايف، مسؤولية تشييد معرض جيتكس أفريقيا، الذي أقيمت دورته الأولى في مدينة مراكش المغربية والذي شهد كذلك تصميمها وتشييدها 5 منصات عرض متطوّرة لشركة إتش بي إي وأواركل وواحة دبي للسيلكون وروبريك لحلول تكنولوجيا المعلومات، وشنايدر إليكتريك..كما صممت وشيدت عدداً من منصّات العرض في معرض الأغذية السعودي الذي أقيم بالرياض ونجحت دورته الأولى نجاحاً كبيراً.

وشَهِدَ شهر يناير 2023 تنظيم الدورة الثانية لمعرض عالم القهوة، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع القهوة بالمنطقة، والذي جمع أبرز الخبراء والرواد والتجّار والمستثمرين والمزارعين، واجتذب أكثر من 10,000 زائر متخصص و1,500 شركة وعلامة تجارية من 48 دولة حول العالم، وساهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا لصناعة القهوة على مستوى المنطقة.

وبلغ عدد الفعاليات الترفيهية والمجتمعية 15 فعالية، منها عالم مدهش وليالي حتّا الثقافية، وسوق الفريج وجرى تنظيم عدد من العروض المبهرة بطائرات الدرون في دبي وأبوظبي إلى جانب المهرجانات والحفلات الفنّيّة والموسيقيّة لفنانين عرب وأجانب؛ وقد أُقيم عالم مدهش على مساحة 300 ألف قدم مربّع، واجتذب 200 ألف زائر؛ وقدم لزواره 90 لعبة، ومناطق للفعاليات والمسارح والعروض والمطاعم.

أما ليالي حتا الثقافية فقد نجحت في تعزيز مكانة حتّا على الخريطة السياحيّة بفضل أجندتها الحافلة بالفعاليات والعروض الترفيهية، وحققت هدفها بتعميق علاقة الجمهور بالتراث، وزيادة معرفتهم بمقوّماتها وإمكاناتها التاريخية والثقافية.

وفازت دي إكس بي لايف، بجائزة "أفضل تصميم وتشييد جناح عرض في فعالية" في حفل جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2023، عن تصميم وتشييد منصّة "الشارقة الرقمية" في معرض جيتكس.

وتبرز هذه الجائزة المرموقة مكانة الشركة وريادتها في تقديم خدمات الفعاليّات المتكاملة، وتصميم وتشييد منصّات العرض الأكثر إبهاراً.

وحققت حفلات الزفاف نُمواً مضاعفاً في الدخل بفضل الخدمات المتكاملة عالميّة المستوى، والزهور والديكورات الخلّابة التي نجح الفريق في تصميمها وإبداعها وتقديمها بأرقى مستوى عالمي، وبلغ عدد حفلات الزفاف 65 حفلا، تجاوز عدد المدعوّين في بعضها 2,000 ضيف، ما ساهم في تعزيز مكانة مركز دبي التجاري العالمي ودبي وجهة لإقامة حفلات الزفاف.





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