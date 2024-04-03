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منصة إكس تعين مديرين جدداً

4/3/2024 7:16:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، التابعة لإيلون ماسك، بتعيين مديرين جدد لجعل المنصة أكثر أمانا للمستخدمين وأكثر جاذبية للمعلنين.

ويعد "خطاب الكراهية" مشكلة تجارية تواجهها "إكس". وبينما تعتمد الخدمة على عائدات الإعلانات، لا ترغب الشركات في ظهور علاماتها التجارية إلى جانب منشورات تحرض على العنف أو الشعارات المعادية للسامية.

وسوف تتعامل كايلي ماكروبرتس، بصفتها رئيسة قسم السلامة، مع مشكلة خطاب الكراهية والمحتويات المتطرفة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم ييل كوهين، الذي يأتي من خلفية لها علاقة بصناعة الإعلانات، جعل الخدمة أكثر جاذبية بالنسبة للشركات، بحسب ما أعلنته "إكس" أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أنه منذ استحواذ ماسك على تويتر في خريف عام 2022، تراجعت إيرادات الإعلانات إلى النصف. ووعد الملياردير وعملاق التكنولوجيا، بحرية التعبير على منصة "إكس"، ضمن نطاق ما هو مسموح به قانونا.

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