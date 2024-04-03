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ضحى بدراسته للإنفاق على تعليمها الجامعي وقبل شهرين من زفافهما أصيب بسرطان الدم القاتل.. فماذا فعلت؟

4/3/2024 7:16:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظلت شابة صينية وفية لخطيبها بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم، ما أثار إعجاب العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت ليو يو، من مقاطعة خنان بوسط الصين، على وشك الزواج من حبيبها تشي أوهونغ، بعد علاقة دامت 10 سنوات.

ولكن قبل شهرين من زفافهما، تم تشخيص إصابة تشي بسرطان الدم النخاعي الحاد. ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لهذا المرض النادر لمدة خمس سنوات أقل من 20 في المائة في الصين.

وقالت ليو إنهما أنفقا ما يقرب من مليوني يوان (280 ألف دولار أمريكي) على علاج تشي حتى الآن، واستنفدا كل مدخراتهما، مؤكدة أنها لن تستسلم، وستبقى إلى جانبه حتى يتعافى، سأكون الشخص الذي يحميه من الريح والمطر.

أجرى تشي عملية زرع خلايا جذعية لكنه انتكس، لذا فهو موجود حاليًا في أحد مستشفيات بكين لإجراء عملية زرع ثانية.

وقالت ليو إن تشي يبقى على قيد الحياة بجرعات من الدواء كل يومين تكلف عشرات الآلاف من اليوانات.

وكان تشي، الذي توقف عن الدراسة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، يعمل في شنغهاي لدعم دراسات ليو ماليا حتى تخرجها من الجامعة.

وقالت ليو إن تشي عاش بشكل مقتصد، لكنه كان كريما عندما يتعلق الأمر بإنفاق المال عليها.

وأضافت إنها ممتنة للغاية له. مؤكدة أن خطيبها لم يتوقع منها أبدًا أن ترد له الجميل أو كان قلقًا من وقوفها بجانبه. لكنها أرادت أن تمنحه نفس الحب والاحترام.



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