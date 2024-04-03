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ثعلب يقتحم إحدى المباريات بإنجلترا

4/3/2024 7:16:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مباراة بورتسموث ضد ديربي كاونتي، أمس الثلاثاء، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، واقعة فريدة من نوعها.

وبحسب إذاعة "talk sport" الإنجليزية، فإن المباراة توقفت بشكل مفاجئ لسبب غير متوقع، حيث اقتحم ثعلب صغير أرض ملعب فراتون بارك خلال أحداث الشوط الأول، ما تسبب في إيقاف المباراة لفترة وجيزة من الوقت.

وتفاعلت الجماهير الحاضرة في المدرجات مع الثعلب، الذي ظل يركض بطول الملعب حتى غادره بعد تدخل أفراد الأمن.

ولاقت هذه الواقعة الكوميدية رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها عدد من المغردين عبر منصة "إكس"، مؤكدين إنهم أصابوا بالدهشة.

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