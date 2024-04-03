ثعلب يقتحم إحدى المباريات بإنجلترا

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت مباراة بورتسموث ضد ديربي كاونتي، أمس الثلاثاء، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، واقعة فريدة من نوعها.
وبحسب إذاعة "talk sport" الإنجليزية، فإن المباراة توقفت بشكل مفاجئ لسبب غير متوقع، حيث اقتحم ثعلب صغير أرض ملعب فراتون بارك خلال أحداث الشوط الأول، ما تسبب في إيقاف المباراة لفترة وجيزة من الوقت.
وتفاعلت الجماهير الحاضرة في المدرجات مع الثعلب، الذي ظل يركض بطول الملعب حتى غادره بعد تدخل أفراد الأمن.
ولاقت هذه الواقعة الكوميدية رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها عدد من المغردين عبر منصة "إكس"، مؤكدين إنهم أصابوا بالدهشة.
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