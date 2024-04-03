8 % نسبة التوطين في مجموعة الحبتور 2023

حققت مجموعة الحبتور نجاحاً كبيراً في برنامج التوطين، حيث وصلت نسبة التوطين في عام 2023 ما بين 6 إلى 8% من مجموع الوظائف في مختلف القطاعات، مما يعكس التزامها الجاد بتعزيز المهارات المحلية وتمكين الشباب الإماراتي من المشاركة الفعّالة في سوق العمل.

وقامت مجموعة الحبتور بتكريم مجموعة متميزة من الموظفين والموظفات الإماراتيين في إطار جهود المجموعة المتواصلة لدعم التوطين وتعزيز المهارات المحلية. جاء هذا التكريم تقديراً لتميزهم وتفانيهم في مجال عملهم ضمن برنامج التوطين الذي أطلقته مجموعة الحبتور بهدف جذب الشباب المواطنين للمشاركة الفعّالة في سوق العمل.

حيث كرّم خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خمسة عشر من الموظفين الإماراتيين المتميزين في مختلف المناصب على مستوى المجموعة، علماً أن مجموعة الحبتور قد تجاوزت نسبة التوطين المطلوبة في القطاع الخاص، مما يؤكد التزام المجموعة بتطوير الكوادر المحلية وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أعرب الحبتور عن سعادته بهذا التفوق وشكر الموظفين على جهودهم اللا متناهية. ودعاهم إلى مواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص لضمان استمرار نجاح المجموعة في المستقبل، حيث قال: "شبابنا وبناتنا "رعاة البلاد"، أنتم مستقبل شركاتنا الوطنية التي بنيت وقامت على أكتاف أهل هذه الأرض الطيبة، ونجاح اقتصادنا واستمراريته يعتمد عليكم في المركز الأول، وهي لمستقبلكم ومستقبل أولادكم. ويداً بيد بإذن الله ننمو أكثر وأكثر."

كما حثّ الحبتور موظفي المجموعة الإماراتيين على تطوير أنفسهم والسعي لتحقيق أعلى المعايير العالمية في أداء عملهم، بهدف تحقيق النمو المستدام والتميز في جميع الجوانب، مضيفاً: "لقد تألّقت مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها وتفوّقت على مستوى العالم بطريقة نفتخر بها جميعاً، والفرصة أمامكم لتنمّوا خبراتكم وتتعلموا لتتبوّؤا أعلى المناصب. وبإذن الله نحن ملتزمين بدعم كل شاب إماراتي طامح للتعلم والتقدم في كل مجالات عملنا، ولأبنائنا وبناتنا الأولوية دائماً."

وأضاف: "نعمل حالياً على أكبر المشاريع في العالم، وكلّي فخر أن مجموعة من الإماراتيين هم من يعملون على تصاميم هذا المشروع التي تنافس أجمل التصاميم الهندسية وأكثرها رفاهية."

يأتي هذا التكريم في سياق رؤية المجموعة لبناء مستقبل مستدام، وتوفير فرص العمل والتطوير المهني للكوادر الإماراتية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شمل التكريم كل من: محمد الفلاسي، مدير تنفيذي - قسم التطوير والاستثمار، شمّه الشامي، مساعد - قسم التطوير والاستثمار، راشد رفيعي، مدير قسم الأمن – المكتب الرئيسي، حمده المرّ، مهندس تصميم داخلي - قسم العقارات، أنس المرزوقي، مدير أمن المجموعة، سلطان عبد الله، مندوب علاقات عامة، الحبتور للسيارات، نجلاء البلوشي، إداري - المرور في الحبتور للسيارات عائشة أهلي، مصمم الوسائط المتعددة، مدرسة الإمارات الدولية، عزّة اليماحي، تنفيذي قسم التشريفات في الحبتور سيتي، محمد إبراهيم، مساعد مدير قسم الأمن - الحبتور سيتي، علي محمد، مدير منع الخسائر، فندق حبتور جراند، مريم فارسي، مهندس صيانة في حبتور بولو ريزورت، ونورا البلوشي، مدير الموارد البشرية - دايموندليس.

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