دبي الجنوب و الدار العقاريّة يضعان حجر الأساس لأول منشأة لوجستية

احتفلت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، والدار، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بوضع حجر الأساس لتطوير المنشأة اللوجستيّة الأولى من الفئة الأولى ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور كلّ من محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وديفيد دَدلي، المدير التنفيذي للاستثمارات والشراكات في الدار، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.



وتصل المساحة الطابقية الإجمالية للمنشأة اللوجستية من الفئة الأولى إلى حوالي 23,000 متر مربع، وتتميّز بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2024. وتوفر المنشاءة إمكانية تخزين البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وكذلك البضائع الخاضعة لها، بالإضافة إلى توفير ارتفاع أفاريز مناسب للشحن والتنزيل يبلغ 16 مترًا مع نظام تحكم بالحرارة يحافظ على درجة حرارة ثابتة عند 24 درجة مئوية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "يسعدنا أن نشهد بدء أعمال البناء في المنشأة الجديدة في أعقاب توقيعنا لاتفاقية التعاون مع شركة الدار العقارية، حيث ستساهم هذه المنشأة بشكل كبير في تعزيز القطاع اللوجستي، ونؤكّد حرصنا على دعم توسعها، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً. نحن ملتزمون بدعم شركة الدار في مساعيها لتعزيز حضورها في هذا القطاع ونتطلّع للإعلان عن بدء أنشطة البناء للمرافق اللوجستية الأخرى."

تعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة حيث توفر خدمات وعمليات متميزة بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، و إي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.

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