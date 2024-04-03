بلدية دبي تُعلن عن خطة إدارة عمليات النظافة العامة في الإمارة خلال عيد الفطر

أعلنت بلدية دبي عن خطتها لإدارة عمليات النظافة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الفطر في الإمارة، والتي حددت من خلالها برامج وخطط العمل الفنية والجهود الإشرافية والميدانية الهادفة إلى ضمان نظافة كافة الطرق يما فيها السريعة والمناطق السكنية والمرافق العامة.

وتأتي خطة بلدية دبي ضمن جهودها المتواصلة والدؤوبة في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوفير أعلى مستويات الجَودة المتعلقة بخدمات وعمليات النظافة العامة في إمارة دبي على مدار العام وفي مختلف المناسبات والأعياد والأحداث التي تستضيفها الإمارة، وذلك تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة، وحرصها المستمر على ضمان تمتع كافة سكان وزوار الإمارة بأفضل التجارب السياحية والترفيهية والمعيشية.

فرق متكاملة

وأوضحت بلدية دبي أنها خصصت 2,300 عامل نظافة لمتابعة الأعمال في كافة أنحاء الإمارة سيعملون على مدار 4 ورديات مع توفير كافة الوسائل والمعدات لعاملي الفرق الميدانية، إضافةً إلى 650 مهندس نظافة يتبعون للقطاع الخاص جرى تعهيد مهام النظافة العامة لهم في المناطق السياحية والصناعية والصحراوية، فيما ستضم الفرق حوالي 250 موظف إشرافي ورقابي لمتابعة مهام النظافة العامة وإنجاز إغلاق البلاغات الميدانية الطارئة.

كما خصصت فريق عمل ميداني قوامه 84 موظفاً، يضم 12 مشرفاً و72 عامل نظافة، سيعملون يومياً بنظام 3 ورديات عمل للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة في إمارة دبي وتعزيز استدامتها، وتوفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي من المواطنين والمقيمين والزوار أثناء عطلة العيد.



إلى جانب ذلك، جهزت البلدية نحو 752 آلية ومركبة ستكون متوفرة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة وتحت الطلب، والتي تنقسم إلى 311 سيارة ثقيلة، و158 سيارة خفيفة، و176 مركبة تأجير، إضافة إلى 77 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة، حيث سيكون متوسط البرامج اليومية للأسطول الآلي 456 برنامج خلال عطلة العيد لإنجاز مهام نظافة المدينة ومعالجة الشكاوى والبلاغات وتنفيذ برامج الرقابة الميدانية اليومية.

الطرق الرئيسة والسريعة

ولضمان نظافة مستمرة للطرق الرئيسة والسريعة، جهزت بلدية دبي فريق عمل خاص بأول أيام عيد الفطر السعيد مكون من 57 عامل نظافة و5 من موظفي الجهاز الإشرافي والرقابي لتغطية ما مجموعه 2,300 كم طولي من الطرق الرئيسية بواقع 4 ورديات عمل، حيث وضعت البلدية الخطط التشغيلية اللازمة لجميع الحالات الطارئة، وذلك تعزيزاً للاستجابة السريعة للبلاغات مع تأمين متطلبات العمل من الموارد البشرية واللوجستية لتنفيذ مهام جمع ونقل المخلفات الواقعة ضمن حرم الطريق مع تغطية تنظيف أماكن الحوادث على الطرق الخارجية والسريعة.

كما أنجزت فرق إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي تنظيف جميع مصليات العيد في الإمارة البالغ عددها 10 مصليات، ووضعت سلال مهملات إضافية بجانب المساجد وأماكن الفعاليات ومصليات العيد والأماكن المزدحمة، إضافةً إلى توزيع 30 وسيلة تخزين نفايات إضافية لتغطية الحالات الطارئة للاحتياجات والمناطق الأكثر ازدحاماً.





أوقات عمل



وشملت خطة عمليات النظافة خلال عطلة عيد الفطر ضبط وتحديد مواعيد عمل المكبات وأماكن التخلص من النفايات ومعالجتها التابعة لبلدية دبي، حيث سيكون كل من؛ مكب نفايات القصيص، ومكب نفايات البياضة، مفتوحاً على مدار الساعة يومياً طوال أيام عطلة العيد، كذلك، ستعمل محرقة النفايات الطبية في محطة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة على مدار الساعة يومياً طيلة أيام عيد الفطر دون تغيير.

وتتابع بلدية دبي مهام العمل المتعاقد عليها مع شركات القطاع الخاص أثناء العطلة، والتي يبلغ عددها 7 شركات، منها 3 شركات لمتابعة مهام التنظيف وفصل النفايات من المصدر في الأماكن العامة والسكنية، وشركتين لتعزيز متطلبات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، وشركة واحدة لنقل المركبات المهملة، وأخرى مختصة بنظافة المرافق الصحية العامة.

ونوهت بلدية دبي إلى أن تقديم الخدمات والطلبات للجمهور والمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، سيكون متاحاً لعدد من الخدمات منها؛ طلب تصريح للتخلص من النفايات الخطرة والنفايات التجارية والمواد غير المرغوب فيها، وطلب اعتماد التعاقد مع شركة جمع ونقل النفايات، وطلب شهادة عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية والإنشائية، وطلب توفير وتغيير موقع حاوية نفايات، فيما سيتوقف تقديم خدمة نقل المخلفات الحجمية أول أيام عيد الفطر فقط على أن تستأنف باقي الأيام.

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