الأسرى: المعتقل المصاب كاظم زواهرة بوضع صحيّ معقد وصعب

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن المعتقل المصاب كاظم زواهرة (31 عاما) من بيت لحم، بوضع صحيّ معقد وصعب، وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، في العناية المكثفة، في مستشفى "هداسا عين كارم".
وأضافا، في بيان صدر، اليوم الأربعاء، أن جلسة محكمة غيابية ستُعقد يوم غد الخميس للمعتقل زواهرة نظرا لوضعه الصحيّ.
يذكر أنّ المعتقل زواهرة اعتقل بعد إطلاق النار عليه في تاريخ 22/11/2024، إلى جانب الشهيدين محمد زواهرة، وأحمد الوحش.
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