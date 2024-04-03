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الأسرى: المعتقل المصاب كاظم زواهرة بوضع صحيّ معقد وصعب

4/3/2024 7:06:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن المعتقل المصاب كاظم زواهرة (31 عاما) من بيت لحم، بوضع صحيّ معقد وصعب، وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، في العناية المكثفة، في مستشفى "هداسا عين كارم".

وأضافا، في بيان صدر، اليوم الأربعاء، أن جلسة محكمة غيابية ستُعقد يوم غد الخميس للمعتقل زواهرة نظرا لوضعه الصحيّ.

يذكر أنّ المعتقل زواهرة اعتقل بعد إطلاق النار عليه في تاريخ 22/11/2024، إلى جانب الشهيدين محمد زواهرة، وأحمد الوحش.


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